El Toyota Rav4 y el Hyundai Tucson son vehículos que cada vez más tienen mayor presencia en Latinoamérica. Es importante conocer las ventajas y desventajas que cada una ofrece sobre la otra en base a su ficha técnica. Por ello, en esta nota comparamos las capacidades de su motor, dimensiones, seguridad y el interior de ambas SUV’s.

Para realizar esta comparativa no se utilizan las versiones tope de gama, ya que no sería justo comparar una versión 4WD de Tucson con la versión híbrida de la RAV4. En el caso de Toyota, este llega con el Rav4 Full D-Lux 4x2 CVT 2022; mientras que Hyundai, con la All Tucson Full 2022.

Respecto a la motorización, tanto la Tucson como la Rav4 ofrecen un motor con 4 cilindros y 16 válvulas; sin embargo, tienen diferente cilindrada. La SUV japonesa llega con un motor 2.0 litros que genera 170,3 Hp a 6.600 rpm, mientras que su oponente llega con un motor 1,6 litros turbo que produce 180 Hp a 5.500 rpm. Es decir, la Tucson genera 10 Hp más y necesita revolucionar menos para conseguir su máxima potencia.

Hyundai Tucson Full Toyota Rav4 Full D-Lux 4x2 CVT Motor 1.6 litros T-GDi 4 cilindros 2.0 litros 4 cilindros Potencia 180 Hp a 5.500 rpm 170,3 Hp a 6.600 rpm Torque 270 Nm a 1.500/4.500 rpm 203 Nm a 4.400/4.900 rpm Transmisión 7 DCT o doble embrague CVT Suspensión Delantera McPherson, trasera Multilink Delantera McPherson, trasera doble horquilla con barra estabilizadora Dimensiones 1.665 mm de alto; 1.865 mm de ancho y 4.630 mm de largo 1.685 mm de alto; 1.855 mm de ancho y 4.600 mm de largo Peso bruto 2.120 kg 2.115 kg Capacidad de maletero 620 litros 733 litros Airbags 6 airbags 7 airbags Multimedia Pantalla táctil 8″ Pantalla táctil 8″

Respecto al torque, hay una importante diferencia a la fuerza que producen estas camionetas, mientras que la SUV de Toyota genera 203 Nm a 4.900 rpm, su contrincante coreano desarrolla 265 Nm a 4.500 rpm. Esto significa que hay una diferencia positiva de 67 Nm en favor de la Tucson; incluso la marca afirma que podría ‘sacar’ toda su fuerza desde los 1.500 rpm.

Respecto a su peso, ambas tienen un peso neto y bruto muy similar. Cargando su peso máximo, la Tuscon pesa 2.120 kg y Toyota, 2.115 kg. Ahora la gran diferencia de pesos se puede notar a mayor cantidad de equipamiento y elementos que mejoran el vehículo, por ejemplo la versión híbrida de la Tucson supera por más de 150 kg a la versión más básica de la Tucson.

La seguridad es muy importante y en ese sentido, las dos marcas nos ofrecen un buen nivel de protección dentro de los vehículos. Esta versión Rav4 Full 4x2 CVT tiene airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla. La Tucson Full también integra los mismos, a excepción del airbag de rodilla.

En estas versiones, tanto la Tucson como la Rav4 cuentan con una pantalla táctil de 8″ e integran asientos de tela. Respecto a la capacidad del maletero, la SUV japonesa se innova con un maletero de 733 litros, dejando atrás los 620 litros de Tucson. Con esta nueva capacidad, Rav4 rompe con la racha de la SUV coreana, puesto que durante varias generaciones anteriores la Tucson tuvo en baúl más grande.

Tal como hemos podido comparar, son SUV con un rendimiento muy parejo, la Tucson sobresale por la potencia y torque que genera su motor, mientras que la Rav4 resalta por la seguridad y su nuevo gran maletero. Aunque, no cabe duda que ambos vehículos son una muy buena opción, las preferencias personales también influyen al escoger uno u otro vehículo.