Es muy probable que el Tucson sea el primer vehículo en el que pensamos cuando nos referimos a Hyundai. Y es que no es para echar de menos las estadísticas que consiguió a nivel mundial y en el Perú. Es el vehículo más vendido de Hyundai a nivel mundial con más de 7 millones de colocaciones, asimismo es uno de los SUV del segmento C más vendidos del Perú. Pero, no siempre fue popular, ya que durante sus primeros años convivió con la preferencia hacia las marcas japonesas. De igual forma, supo escribir su propia historia y hoy ya cuenta con el respaldo del público peruano.

¿Y en qué fecha Hyundai llegó al Perú? Según precisa en su web oficial, la firma coreana llegó al Perú en 1993. En la década del 1990, las marcas de carros japonesas gozaban de una gran popularidad, por lo que estuvo en un entorno complicado. A diferencia de los últimos años, tanto en las décadas de 1990 y 2000, los sedanes eran más populares que los SUV. Pero, aun así, el segmento de SUV mediano se encontraba gobernado por los modelos japoneses como el Toyota Rav4, Nissan Murano y el Honda CR-V. No obstante, el surgimiento de las marcas coreanas modificó este panorama. LEE TAMBIÉN: Donald Trump eliminará los límites de emisiones de CO2, las ayudas a los carros eléctricos y abrirá más pozos petroleros ¿Cómo nació el Tucson? Inspirado en la vibrante ciudad de Tucson, Arizona, el modelo de primera generación debutó en 2004 como un SUV compacto enfocado en los amantes de la aventura. Su gran cantidad de características de seguridad, su aspecto robusto y sus capacidades todoterreno ofrecían a las familias una opción práctica, elegante y asequible. Una historia que abarca cuatro generaciones Primera generación (2004-2009) Apareciendo en el mercado peruano por primera vez en el año 2004, el Tucson de primera generación contaba con un chasis monocasco muy similar al que poseía el Hyundai Elantra de la misma generación. Fue presentado al público por primera vez en el Salón del Automóvil de Frankfurt del 2004 y su nombre oficial fue Tucson ix en Corea del Sur, mientras que en Europa y América el modelo fue denominado Tucson ix35. El Hyundai Tucson de primera generación. (Foto: Hyundai) / Hyundai La fabricación de este automóvil fue realizada en Corea del Sur y República Checa y dentro de sus especificaciones técnicas contaba con dos motorizaciones, uno atmosférico gasolinero de cuatro cilindros en línea 2,0 de 141 hp, y otro diésel de cuatro cilindros en línea y 2,0 litros en variantes de 113 hp, 150 hp y 140 hp. Posteriormente, los modelos con los motores 2,0 CRDi incluyeron turbocompresor de geometría variable. Segunda generación (2009-2015) Bajo el nombre oficial de Tucson ix35, el modelo de segunda generación de este vehículo fue presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt durante el año 2009. Entre sus características destacaron su arranque potente, la eficiencia de combustible, comodidad y seguridad, rasgos que fueron actualizados desde su primera edición. El Tucson de segunda generación. (Foto: Hyundai) / Hyundai Si bien en todo el mundo se optó por retirar el nombre de Hyundai Tucson para dar paso al nombre Hyundai ix35, en EE.UU. continuaron vendiendo este modelo bajo el nombre de Tucson. Tercera generación (2015-2020) Debutando oficialmente en el Salón de Ginebra el 3 de marzo del 2015, el modelo de tercera generación de Tucson fue dado a conocer unas semanas antes, específicamente el 17 de febrero de ese mismo año. Este modelo es el primero que oficialmente recibe el nombre de Tucson en todos los mercados en donde se vende, incluyendo Corea del Sur. Es a partir de esta generación que sus ventas aumentan considerablemente, tanto por la mejora del modelo como por las tendencias mundiales hacia los SUV. La tercera generación ya tenía un aspecto muy similar al Santa Fe (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Cuarta generación (2020-actualidad) A poco tiempo de finalizar el año 2020, Hyundai reveló lo que vendría a ser la cuarta generación de Tucson. Innovando con un modelo completamente nuevo, este vehículo presenta la parrilla con diseño paramétrico de Hyundai, con luces diurnas geométricas integradas en su diseño. También en su diseño renovado incluye guardabarros abultados, huecos en las ruedas en ángulo, una línea de techo nivelada y voladizos cortos. Esta versión tope de gama integra una parrilla con acabado cromado oscuro. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Esta generación recientemente tuvo una actualización de mitad de vida o facelift a finales del 2024. En el Perú, Hyundai llevó a cabo este evento en la bahía de Paracas, a donde El Comercio llegó para conocer de primera mano los nuevos detalles exteriores e interiores del SUV. El crecimiento del Hyundai Tucson Según Adriano Cavigiolo, Subgerente de Planificación y Producto de Hyundai Perú, el Tucson llegó al Perú en setiembre del 2004 y desde entonces estima que se vendieron más de 15.000 unidades. Lo que sí confirmó es que desde el 2017 han vendido 9.200 unidades. De este último dato se desprende que en ese lapso se vendió la mayor proporción, porque las preferencias hacia los SUV comenzaron desde el 2015. El vocero también señaló que en 2024 se vendieron 1.955 unidades, lo que posiciona al modelo como uno de los más vendidos en el segmento C de SUV. Asimismo, detalló que Lima y Arequipa son algunas ciudades donde tiene mayor preferencia. Respecto al tipo de transmisión preferida, Cavigiolo sostuvo que del total de ventas, el 52% es automática y el 48% es mecánica. El diseño característico del posterior de la cuarta generación. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca El rol del Tucson en Hyundai Perú y el mundo “En el caso peruano, el Tucson ha sido fundamental para reforzar la percepción de Hyundai como una marca confiable y adaptada a las necesidades locales, destacándose como un símbolo de calidad y durabilidad. También demuestra el compromiso de Hyundai con la innovación, al ofrecer versiones híbridas que reflejan una transición hacia un futuro más sostenible”, señaló Cavigiolo. Asimismo, mencionó que ha jugado un papel crucial en la construcción de la identidad global de Hyundai como fabricante de vehículos modernos, accesibles y tecnológicamente avanzados. Su éxito ha ayudado a posicionarse como un líder en el segmento de SUV compactos, un mercado altamente competitivo. El Tucson está creciendo y cada vez tiene un mayor largo y distancia entre ejes. Aquí podemos notar la diferencia entre las cuarta y segunda generación. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Claves de su éxito mundial Diseño atractivo: con líneas modernas y una estética innovadora, especialmente en sus generaciones más recientes, el Tucson ha sabido capturar la atención de los consumidores.

Hyundai es conocida por su confiabilidad y bajo costo de mantenimiento, características muy valoradas por los usuarios peruanos y globales. Variedad de versiones: su oferta incluye versiones a combustión, híbridas y eléctricas, permitiendo captar diferentes segmentos del mercado. En Perú, su éxito también se explica por la buena red de concesionarios y el acceso a repuestos. Precio y versiones en el Perú El nuevo Hyundai Tucson se ofrece desde US$31.490 y está disponible en cuatro versiones: MT Design, AT Design, MT Premium y AT Premium Plus. Asimismo, también están disponibles las versiones Tucson Hybrid y Tucson GLP.