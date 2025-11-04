El organismo regulador Indecopi ha anunciado que varias compañías fabricantes de automóviles iniciarán la revisión de ciertos modelos comercializados en el país por la posible existencia de fallas que podrían representar riesgos para los usuarios.

En concreto, Inchcape Motors Perú S.A. ha convocado a la revisión de 413 unidades de los modelos Serie 3 G20, Serie 5 G30, X3 G01, X4 G02 y Z4 G29, fabricados en Alemania, Estados Unidos y Austria entre 2018 y 2020. Se identificó que el motor de arranque podría presentar ingreso de humedad, lo que ocasionaría fallas en el encendido. Además, podría producirse corrosión y un cortocircuito que genere sobrecalentamiento e incluso un incendio, aun cuando el motor esté apagado.

Por su parte, Diveimport S.A. ha informado la revisión de 19 unidades, correspondientes a los modelos Grand Cherokee L Limited 4x4, Grand Cherokee Limited 4x4 y Grand Cherokee Laredo 4x4 (año 2023), fabricados en Estados Unidos.

La medida responde a una posible falla en los reposacabezas de la segunda fila, que aumentaría el riesgo de lesiones en caso de choque.

Asimismo, Automotores Francia S.A.C. ha dispuesto la inspección de 8 unidades del modelo 3008 (año 2025), fabricados en Francia, de los cuales tres fueron comercializados en el Perú.

Se detectó que algunos tornillos del soporte de la rótula delantera podrían romperse y, en situaciones extremas, afectar el control del vehículo en marcha.

Estas fallas fueron difundidas por el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, el cual recoge información sobre los productos que que podrían representar riesgos para la seguridad o salud de los consumidores, en base a reportes proporcionados por los proveedores o por las autoridades competentes.