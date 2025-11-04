El organismo regulador Indecopi ha anunciado que varias compañías fabricantes de automóviles iniciarán la revisión de ciertos modelos comercializados en el país por la posible existencia de fallas que podrían representar riesgos para los usuarios.
En concreto, Inchcape Motors Perú S.A. ha convocado a la revisión de 413 unidades de los modelos Serie 3 G20, Serie 5 G30, X3 G01, X4 G02 y Z4 G29, fabricados en Alemania, Estados Unidos y Austria entre 2018 y 2020. Se identificó que el motor de arranque podría presentar ingreso de humedad, lo que ocasionaría fallas en el encendido. Además, podría producirse corrosión y un cortocircuito que genere sobrecalentamiento e incluso un incendio, aun cuando el motor esté apagado.
LEE TAMBIÉN: Manejamos el Lexus NX350h: el SUV híbrido que combina potencia y lujo, ¿cuánto vale en Perú?
Por su parte, Diveimport S.A. ha informado la revisión de 19 unidades, correspondientes a los modelos Grand Cherokee L Limited 4x4, Grand Cherokee Limited 4x4 y Grand Cherokee Laredo 4x4 (año 2023), fabricados en Estados Unidos.
La medida responde a una posible falla en los reposacabezas de la segunda fila, que aumentaría el riesgo de lesiones en caso de choque.
Asimismo, Automotores Francia S.A.C. ha dispuesto la inspección de 8 unidades del modelo 3008 (año 2025), fabricados en Francia, de los cuales tres fueron comercializados en el Perú.
Se detectó que algunos tornillos del soporte de la rótula delantera podrían romperse y, en situaciones extremas, afectar el control del vehículo en marcha.
Estas fallas fueron difundidas por el Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, el cual recoge información sobre los productos que que podrían representar riesgos para la seguridad o salud de los consumidores, en base a reportes proporcionados por los proveedores o por las autoridades competentes.
TE PUEDE INTERESAR
- Nos rindió 70 km/gal en la ciudad y no necesita enchufes: ¿vale la pena pagar US$43.990 por el Kia Sportage HEV?
- Es uno de los carros híbridos más baratos del Perú, rinde 65 km/g y tiene cámara 360°: manejamos el Changan CS55 Plus IDD
- Fue forjado para el rally, pero ya está en las calles de Lima: ¿cómo es el nuevo Toyota GR Yaris de 304 hp y tracción integral?
- De pick-up a bestia de los Andes: así transformaron una JMC Grand Avenue 4x4 para Caminos del Inca 2025
- Manejamos el Ford Maverick Tremor en el Cañón de los Perdidos: nos rindió 700 km por tanque, tiene tracción 4x4 y capacidades off-road reales
Contenido Sugerido
Contenido GEC