El organismo regulador Indecopi ha anunciado que varias compañías fabricantes de automóviles iniciarán la revisión de ciertos modelos comercializados en el país por la posible existencia de fallas que podrían representar riesgos para los usuarios.

En concreto, la empresa Nissan Perú S.A.C. ha convocado a la revisión de 1.252 unidades del modelo Nissan Qashqai, fabricadas en Inglaterra durante los años 2023 y 2024. Esta medida responde a la detección de posibles errores en la conexión de la batería, los cuales podrían originar una acumulación excesiva de calor y, por ende, un peligro para la seguridad de los ocupantes.

Por su parte, la firma Automotores Gildemeister Perú S.A.C. ha informado la revisión de 336 unidades del modelo Hyundai Santa Fe MX5, importadas desde Corea del Sur entre 2023 y 2024. En este caso, el problema se relaciona con el cableado del piso y con la bisagra de los asientos de la segunda fila, lo cual podría afectar el plegado de los mismos y provocar el despliegue accidental o la imposibilidad de activación de las bolsas de aire.

Asimismo, la compañía Toyota del Perú S.A. ha dispuesto la inspección de 103 unidades del modelo Toyota Corolla Cross, fabricadas en Brasil durante los años 2023 y 2024. Según la alerta, durante el montaje del eje palier se habría aplicado una fuerza mayor a la prevista, lo que podría deteriorar la estructura del componente y ocasionar pérdida de potencia motriz mientras se conduce, incrementando el riesgo de accidente.

Finalmente, la empresa Diveimport S.A., representante de la marca Jeep, ha llamado a revisión cuatro unidades del modelo Jeep Wrangler 4‑Door Rubicon (año 2024), importadas desde Estados Unidos. En este caso, la falla identificada corresponde a una conexión eléctrica intermitente en los faros antiniebla traseros, lo cual podría afectar su funcionamiento y reducir la visibilidad, elevando también el riesgo de siniestro.

La alerta se publica en el marco del sistema de vigilancia del consumidor del Indecopi, denominado Sistema de Alertas de Consumo, el cual difunde información sobre productos que podrían implicar peligros no previstos para la seguridad, salud o bienes de los consumidores. Además, se indica que cualquier consumidor que detecte un bien o servicio que pueda representar un riesgo puede reportarlo a través del portal alertasdeconsumo.gob.pe.

En resumen, la acción coordinada entre la autoridad peruana y los fabricantes tiene por objetivo salvaguardar la integridad de los usuarios de vehículos, mediante la identificación oportuna de posibles defectos y la activación de campañas de revisión preventiva. La recomendación para los propietarios es estar atentos a las convocatorias de cada marca, consultar los canales de servicio al cliente indicados y verificar si sus unidades están incluidas en el llamado de revisión.