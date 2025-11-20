El organismo regulador Indecopi ha anunciado que varias compañías fabricantes de automóviles iniciarán la revisión de 1.702 unidades en el país por la posible existencia de fallas que podrían representar riesgos para los usuarios.

Nissan Perú S.A.C. anunció la revisión de 1.081 unidades del Nissan Qashqai (J12), fabricadas entre 2023 y 2024 en Inglaterra, debido a un posible desgaste en la tubería de combustible que podría generar una fuga y derivar en un incidente térmico.

Toyota del Perú S.A. comunicó también la revisión de 580 vehículos de los modelos Toyota Land Cruiser Prado y Lexus (RX, GX, LS500/500h, LX500d/600), producidos entre 2022 y 2025 en Japón. El motivo es una posible falla en el software de la cámara posterior, la cual podría congelar la imagen o impedir su visualización al retroceder, incrementando el riesgo de accidente.

Por otro lado, Diveimport S.A. informó sobre el llamado a revisión de 32 unidades del Jeep Grand Cherokee, versiones Limited 4x4 y Laredo 4x4, fabricadas entre 2014 y 2016 en Estados Unidos. Un fallo en el sensor del cigüeñal podría causar la detención inesperada del motor y aumentar el riesgo de siniestro.

Kia Import S.A.C. notificó la revisión de 5 vehículos MG 3 (año 2025), fabricados en China durante 2024. Se detectó que, durante el ensamblaje, podría haberse generado una desalineación en el anclaje del asiento del conductor, lo que disminuiría la efectividad de los sistemas de seguridad en caso de impacto.

Finalmente, Automotores Gildemeister Perú S.A.C. reportó la revisión de 4 unidades del Hyundai i30, producidas en Corea del Sur entre 2008 y 2011, ante un posible defecto en el inflador de la bolsa de aire del conductor. Este podría romperse y desprender fragmentos dentro del vehículo.