El Mitsubishi Elevance es un prototipo de crossover eléctrico / Diego Barrio de Mendoza
El Mitsubishi Elevance es un prototipo de crossover eléctrico. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
2/21
El renovado Nissan Ariya en el Japan Mobility Show. Presenta un diseño más refinado, sistema de infoentretenimiento con tecnología de Google, funcionalidad Vehicle-to-Load (V2L) y mejoras en la suspensión. / Diego Barrio de Mendoza
El renovado Nissan Ariya en el Japan Mobility Show. Presenta un diseño más refinado, sistema de infoentretenimiento con tecnología de Google, funcionalidad Vehicle-to-Load (V2L) y mejoras en la suspensión. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
3/21
El SDM SCSK es un vehículo 100% eléctrico desarrollado en 9 meses, con pantalla 8K de 44,6 pulgadas e IA. Debuta en el Japan Mobility Show 2025. / Diego Barrio de Mendoza
El SDM SCSK es un vehículo 100% eléctrico desarrollado en 9 meses, con pantalla 8K de 44,6 pulgadas e IA. Debuta en el Japan Mobility Show 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
4/21
El micro carro de SCSK, una empresa japonesa de tecnología de la información en el Japan Mobility Show 2025. Se trata de un vehículo / Diego Barrio de Mendoza
El micro carro de SCSK, una empresa japonesa de tecnología de la información en el Japan Mobility Show 2025. Se trata de un vehículo. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
5/21
El Daihatsu K-OPEN (COPEN) , con su pequeño tamaño que te permite sentir de cerca la ligera comodidad de la conducción al aire libre mientras disfrutas del rendimiento de conducción único de un carro con motor delantero y tracción trasera. / Diego Barrio de Mendoza
El Daihatsu K-OPEN (COPEN) , con su pequeño tamaño que te permite sentir de cerca la ligera comodidad de la conducción al aire libre mientras disfrutas del rendimiento de conducción único de un carro con motor delantero y tracción trasera. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
6/21
El grupo Toyota presentó oficialmente a su nueva marca de lujo Century, la cual estará por encima de Lexus / Diego Barrio de Mendoza
El grupo Toyota presentó oficialmente a su nueva marca de lujo Century, la cual estará por encima de Lexus. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
7/21
El BMW 2002 Turbo hace referencia al espíritu japonés por conservar no solo un vehículo, sino la libertad y autoexpresión / Diego Barrio de Mendoza
El BMW 2002 Turbo hace referencia al espíritu japonés por conservar no solo un vehículo, sino la libertad y autoexpresión. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
8/21
El Japan Mobility Show 2025 también fue el escenario para la exhibición del Toyota RAV4 GR Sport / Diego Barrio de Mendoza
El Japan Mobility Show 2025 también fue el escenario para la exhibición del Toyota RAV4 GR Sport. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
9/21
El nuevo Nissan Patrol llegará al mercado japonés en 2027 y, después, se comercializará en el resto de los países del mundo / Diego Barrio de Mendoza
El nuevo Nissan Patrol llegará al mercado japonés en 2027 y, después, se comercializará en el resto de los países del mundo. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
10/21
Un micro carro de la firma Sumitomo Mitsui Auto Service (SMAS) en el Japan Mobility Show 2025. / Diego Barrio de Mendoza
Un micro carro de la firma Sumitomo Mitsui Auto Service (SMAS) en el Japan Mobility Show 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
11/21
El Daihatsu Midget X , que lleva al futuro el espíritu de invención del Midget de primera generación, un carro construido desde la perspectiva de la vida cotidiana que transformó la vida de las personas. / Diego Barrio de Mendoza
El Daihatsu Midget X , que lleva al futuro el espíritu de invención del Midget de primera generación, un carro construido desde la perspectiva de la vida cotidiana que transformó la vida de las personas. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
12/21
El Toyota Land Cruiser FJ se presentó con un motor de 2,7 litros, tracción 4x4 y un largo de 4,5 metros / Diego Barrio de Mendoza
El Toyota Land Cruiser FJ se presentó con un motor de 2,7 litros, tracción 4x4 y un largo de 4,5 metros. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
13/21
El BMW Concept Speedtop viene definido por una marcada silueta y por la llamativa forma de flecha de la icónica nariz de tiburón inspirada en el BMW Z8 / Diego Barrio de Mendoza
El BMW Concept Speedtop viene definido por una marcada silueta y por la llamativa forma de flecha de la icónica nariz de tiburón inspirada en el BMW Z8. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
14/21
El Mitsubishi L200 o Triton rally destaca por su peso reducido, mejoras en el chasis y la suspensión, y un rendimiento, durabilidad y fiabilidad del motor optimizados. / Diego Barrio de Mendoza
El Mitsubishi L200 o Triton rally destaca por su peso reducido, mejoras en el chasis y la suspensión, y un rendimiento, durabilidad y fiabilidad del motor optimizados. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
15/21
El Nissan Skyline 400R Edición Limitada 2026 / Diego Barrio de Mendoza
El Nissan Skyline 400R Edición Limitada 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
16/21
El nuevo Leaf se desarrolló desde 0, aunque guarda el respaldo de más de 15 años en el mercado mundial / Diego Barrio de Mendoza
El nuevo Leaf se desarrolló desde 0, aunque guarda el respaldo de más de 15 años en el mercado mundial. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
17/21
El BMW M4 CS es una versión de alto rendimiento del M4 que combina la deportividad del circuito con un uso más práctico en el día a día / Diego Barrio de Mendoza
El BMW M4 CS es una versión de alto rendimiento del M4 que combina la deportividad del circuito con un uso más práctico en el día a día. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
18/21
Esta es la versión mini de la minivan Mitsubishi Delica, un modelo exclusivo en algunos países asiáticos / Diego Barrio de Mendoza
Esta es la versión mini de la minivan Mitsubishi Delica, un modelo exclusivo en algunos países asiáticos
. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
19/21
Este es el nuevo diseño exterior del Nissan Fairlady Z, un coupé que tiene más de 50 años de evolución / Diego Barrio de Mendoza
Este es el nuevo diseño exterior del Nissan Fairlady Z, un coupé que tiene más de 50 años de evolución. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
20/21
El hidrógeno toma fuerza en BMW, por elló presentí el ix5 hidrogen / Diego Barrio de Mendoza
El hidrógeno toma fuerza en BMW, por elló presentí el ix5 hidrogen. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
21/21
El grupo BMW estrenó el MINI Paul Smith Edition a nivel mundial del Japan Mobility Show 2025 / Diego Barrio de Mendoza
El grupo BMW estrenó el MINI Paul Smith Edition a nivel mundial del Japan Mobility Show 2025. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)