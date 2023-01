El premio toma en cuenta a los mejores vehículos que se presentaron el 2022. El Jeep Avenger ha obtenido 328 puntos con 21 votos de los 59 jurados. Tras esta victoria, la marca del grupo Stellantis gana este prestigioso trofeo, que este año celebra su 60ª edición.

La lista de finalistas incluyó al Volkswagen ID. Buzz (segundo lugar con 241 puntos), Nissan Ariya (tercer lugar con 211 puntos), Kia Niro, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra y Toyota bZ4X.

Otros resultados fueron: Kia Niro ha sido cuarto con 200 puntos. Renault Austral con 163 puntos ha ocupado la quinta posición, mientras que Peugeot 408 ha sido sexto con 149 puntos. Cierra el ranking el Subaru Solterra/Toyota bZ4X, con 133 puntos.

A cada jurado se le otorga un máximo de 25 puntos para asignar en la lista corta como mejor les parezca para encontrar un ganador. Este año, los resultados se dieron a conocer en una ceremonia al estilo de Eurovisión en el Salón Internacional del Automóvil de Bruselas en donde se leyeron los votos de cada país uno por uno.

Nuestro propio miembro del jurado, Paul Horrell, dijo en su evaluación del eventual ganador: “Este auto me atrapó. Esperaba que no me gustara, pero la experiencia demostró lo contrario. Es útilmente pequeño pero se conduce como un automóvil más grande y refinado.

Por lo tanto, se siente como en casa en las ciudades y en la carretera abierta, así como en caminos ligeramente accidentados. (Más que levemente áspero con el próximo 4xe). El diseño interior y el uso del espacio también lo recomiendan. Pero ninguno de sus sistemas de propulsión, EV o combustión, avanza en el arte”.