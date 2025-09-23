Jeep presentó un SUV económico, compacto y con caja manual: ¿cómo es el Avenger 1,2 turbo, cuáles son sus características y cuánto cuesta?

Lo primero es el nombre. Avenger no se asocia con la famosa saga de Marvel, sino más bien con un modelo del grupo Stellantis. Así lo precisó Harold Sánchez, analista de producto de autos Stellantis. “Hemos tenido al Avenger en Dodge hace muchos años y lo que hace Stellantis es traer de regreso al presente algunos nombres icónicos, como en este caso”.

El Dodge Avenger fue un sedán mediano lanzado en 1990, que compartía algunas características de diseño del Charger. Su producción cesó en 2014, pero hoy Stellantis revive el nombre en un formato en plena tendencia mundial: el de los SUV.

El Avenger es un SUV compacto que, por dimensiones, pertenece al segmento B. Mide 4.084 mm de largo, 1.797 mm de ancho y 1.534 mm de alto. Dentro del portafolio de Jeep, se ubica por debajo del Renegade (4.236 mm de largo). Aunque la diferencia en tamaño no es abismal, sí lo es en enfoque.

“El Avenger es un vehículo citadino, mientras que el Renegade es más versátil para desarrollarse en terrenos más complejos”, sostuvo Sánchez. Además, destacó una diferencia clave frente a otros modelos de Jeep: mientras la mayoría ofrece versiones 4x2 y 4x4, el Avenger se lanzó únicamente con tracción 4x2.

En el caso del mercado peruano, es común que Jeep ofrezca solo versiones 4x2 de modelos como Renegade o Compass, aunque en otros países sí existan variantes 4x4.

El carácter urbano del Avenger se percibe a simple vista. Sus ángulos de ataque (20°), ventral (20°) y salida (32°) son adecuados para los baches y rompemuelles limeños, aunque poco recomendables para dunas o trochas exigentes.

Lejos de ser una limitación, este lanzamiento reafirma que Jeep no solo se enfocará en vehículos 4x4, sino también en un público que busca un modelo práctico, sencillo y de menores prestaciones mecánicas. Eso sí, el Avenger ofrece un despeje al suelo de 200 mm, suficiente para enfrentar trochas ligeras y regulares. Incluso incorpora un selector con seis modos de conducción —normal, sport, eco, arena, barro y nieve— gestionados electrónicamente.

Motorización y transmisión

El Avenger equipa el conocido motor 1.2 litros turbo del grupo Stellantis, capaz de entregar 99 hp a 5.500 rpm y 205 nm desde 1.750 rpm. Aunque la potencia pueda parecer limitada, el SUV pesa apenas 1.180 kg, lo que lo hace más liviano que sedanes como el Mazda 3, el VW Virtus o el Hyundai Elantra. Este bloque tricilíndrico de inyección directa es el mismo que utiliza el Peugeot 2008.

La transmisión manual de seis velocidades es uno de los aspectos más llamativos, en un mercado global dominado por las cajas automáticas. En Perú, sin embargo, las cajas mecánicas siguen teniendo gran aceptación. “Identificamos que la preferencia por los SUV del segmento B en Lima varía entre 20% y 40%, mientras que en provincia supera el 60%”, detalló Sánchez.

Tecnología y equipamiento

Otro aspecto en donde el Avenger muestra un claro avance es con la sofisticación de su pantalla de infoentretenimiento. Esta mide 10,1″, utiliza el sistema Uconnect 5 wireless y ofrece unos gráficos más modernos que los que vimos en la marca. De igual modo, la pantalla de información también es de 10,25″ y es de tipo TFT a color configurable.

Entre otras características, cuenta con botón de encendido, sistema star-stop, frenado de parqueo electrónico, climatizador automático, puertos USB tipo A y C, volante tapizado en eco-cuero, asientos tapizados en tela y vinilo, comando de voz y más.

Seguridad

Por último, el Avenger se mantiene actualizado en seguridad, puesto que incluye seis airbags, una cámara de retroceso de 180°, frenos ABS con EBD, control de tracción, entre otros. Aunque, en este apartado lo más novedoso es el paquete de asistencias ADAS, con alerta de cambio de carril, sistema de reconocimiento de límites de velocidad, advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, frenado de emergencia para peatones/ciclistas, control automático de luces altas y un sistema de control crucero adaptativo.

Precio y rivales

El Jeep Avenger llegó al Perú en una única versión Altitude (gama intermedia) y se ofrece desde US$22.990. Entre sus rivales más cercanos del segmento están el Fiat Pulse, Volkswagen Tera y Honda HR-V.