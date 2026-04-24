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Jeep Trails buscó fortalecer la comunidad de usuarios con una jornada enfocada en aventura y manejo off-road. (Foto: Fernando Roca)
Jeep Trails buscó fortalecer la comunidad de usuarios con una jornada enfocada en aventura y manejo off-road. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Jeep realizó una nueva edición de Jeep Trails, el encuentro que reunió a más de 150 conductores y alrededor de 50 camionetas de la marca para recorrer una ruta guiada en las dunas de Sarapampa, al sur de Lima. La actividad combinó manejo fuera de pista, convivencia entre usuarios y una muestra del enfoque que la firma busca reforzar en el mercado peruano.

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