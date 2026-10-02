JMC MotorSport volverá a los Caminos del Inca por segundo año consecutivo y lo hará con una propuesta que busca ir más allá de poner sus vehículos a prueba en una de las competencias más exigentes del automovilismo peruano. Para la edición 2026, la marca incorporó a su equipo a las pilotas Fabiola Medina y Karem Quispe, ambas provenientes del sur del Perú, en una apuesta que pone el foco en el automovilismo femenino y, al mismo tiempo, en pilotos de provincias.

La decisión adquiere particular relevancia en un deporte en el que buena parte de la actividad y de las oportunidades para pilotos vinculados a las principales marcas se concentra en Lima. En ese contexto, la presencia de dos competidoras provenientes del sur representa una oportunidad para visibilizar a una parte del automovilismo nacional que también tiene una relación cercana con los Caminos del Inca, una competencia que atraviesa distintas regiones del país.

Juan Pablo Ríos, jefe de Marca de JMC Perú, explicó que esta decisión responde a la promoción de una mayor participación femenina en actividades relacionadas con el mundo automotor.

“Tenemos un ADN muy importante en la marca que es apostar por el desarrollo de las mujeres en este rubro que conocemos que por lo general hay mucho más hombres”, sostuvo Ríos. El representante agregó que esta política no se limita al rally, pues JMC también cuenta con mujeres entre sus embajadoras y especialistas vinculadas a diferentes actividades de la marca.

La apuesta se refleja directamente en su equipo para el CDI. Fabiola Medina repetirá participación con JMC, mientras que Karem Quispe se suma al proyecto para competir con una Grand Avenue.

La JMC Grand Avenue de Karem Quispe, quien participará con Mario Velásquez. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El interior de la JMC Grand Avenue de Karem Quispe y Mario Velásquez. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Para Quispe, la oportunidad llegó antes de lo esperado.“No me esperaba que la oportunidad con una marca grande como JMC llegara tan pronto. Yo estaba arreglando mi carro para competir en CDI y me tomó por sorpresa esta oportunidad”, comentó la piloto. Aunque reconoció que formar parte de un equipo de marca era una de sus metas, explicó que el proceso se concretó rápidamente.

La piloto también destacó el vínculo entre la competencia y las regiones por las que atraviesa. “Creo que en provincia hay mucha afición, por donde pasa el rally Caminos del Inca. Sea en el norte, centro o sur”, señaló Quispe. Desde su perspectiva, la decisión de JMC de incorporar pilotas que conocen de cerca esa realidad permite conectar al equipo con una afición que sigue la competencia en diferentes partes del país.

La nueva JMC Grand Vigus de Diego Navea, quien llevará como copiloto a Manolo Marengo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Tres vehículos y una misma apuesta

En el plano deportivo, JMC participará con tres pickups. Diego Navea y Fabiola Medina estarán al volante de dos unidades de la Grand Vigus, mientras que Karem Quispe competirá con una Grand Avenue. La primera representa además el modelo que la marca busca llevar al límite en esta edición, luego de que JMC debutara en los Caminos del Inca durante 2025.

La Grand Vigus de Fabiola Medina, quien llevará como copiloto a su hermana Keyko Medina. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El interior de la JMC Grand Avenue de Fabiola y Keyko Medina. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Ríos explicó que la estrategia para esta segunda participación consiste en aprovechar la experiencia adquirida el año pasado y continuar profesionalizando el equipo. La meta, dijo, no se limita a completar una etapa, sino a terminar el circuito y utilizar la competencia como una prueba para comprobar la confiabilidad y durabilidad de los vehículos.

En el caso de la Grand Vigus, JMC ofrece versiones mecánica y automática. Según la información proporcionada por el jefe de Marca, ambas cuentan con 165 hp, mientras que el torque llega a 400 Nm en la versión mecánica y a 420 nm en la automática. Por su parte, la Grand Avenue supera los 170 hp en su versión mecánica y desarrolla 400 nm de torque.

Un elemento que la marca destaca es la tracción. De acuerdo con Ríos, las tres unidades que participarán en la competencia utilizarán configuración 4x4, al igual que la totalidad de las pickups que JMC comercializa actualmente.

Pero más allá de las cifras de potencia y torque, uno de los aspectos que diferencia la propuesta de JMC en esta edición está en la preparación de los vehículos. Diego Navea explicó que las unidades fueron armadas en los talleres del equipo y que se mantuvo la configuración mecánica estándar.

Los pick-ups han sido alivianados, eliminando los asientos traseros y plásticos innecesarios. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Las pick-ups han sido preparadas con jaulas de seguridad oficiales según reglamento FIA. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Continuamos con la mística del equipo en correr con motorizaciones estándar”, afirmó el piloto. Según explicó, las Grand Vigus utilizadas por él y Medina mantienen las computadoras de fábrica y no incorporan modificaciones como turbos de mayor tamaño o cambios en los ramales eléctricos.

De acuerdo con Navea, la intención es demostrar hasta dónde puede llegar un vehículo con una configuración de serie. “No vamos a parar hasta ganar con motorización estándar”, señaló.

Según el piloto, las diferencias entre las unidades son menores y se concentran principalmente en la configuración de la suspensión. Navea indicó que las camionetas son “99% similares”, aunque existen pequeños ajustes para afrontar las exigencias de la competencia.

También hay un cambio respecto de la edición anterior en los neumáticos. Mientras que en 2025 Navea utilizó neumáticos Mickey Thompson y Medina Cosmo Tires, para esta temporada ambos pilotos utilizarán neumáticos Cosmo, marca con la que las pickups JMC llegan de fábrica desde este año.

Los pick-ups tienen la cola recortada y llevan los soportes para llevar los neumáticos de repuesto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Una apuesta que sale de Lima

El componente regional termina siendo uno de los elementos más particulares de la propuesta de JMC para esta edición. Fabiola Medina y Karem Quispe representan al sur del país y llegan a una competencia cuya ruta permite que el automovilismo tenga contacto directo con distintas ciudades y comunidades fuera de Lima.

Navea valoró precisamente esa decisión. “Gracias por confiar en dos pilotas del sur del Perú, como son Fabiola Medina y Karem Quispe”, manifestó. El piloto consideró que la apuesta de JMC por ambas constituye un motivo de orgullo para el equipo y destacó que la marca haya decidido incorporarlas a su proyecto deportivo.

Para JMC, la participación de este año también supone un desafío logístico mayor. La marca pasará de competir con dos vehículos en la edición anterior a contar con tres unidades en esta oportunidad. Ríos explicó que la preparación se viene realizando desde comienzos de año y que el equipo contará nuevamente con ingenieros provenientes de la fábrica en China para acompañar el proceso.

La presencia de JMC en los Caminos del Inca 2026, por tanto, tendrá dos frentes. En el deportivo, la marca buscará comprobar nuevamente la resistencia de sus pickups en diferentes superficies, alturas y condiciones climáticas. En el humano, el proyecto incorpora una dimensión distinta: dar espacio a dos pilotas del sur del país en un equipo oficial de una marca automotriz.

Con una Grand Avenue y dos Grand Vigus de configuración estándar, JMC afrontará su segundo CDI consecutivo. Pero esta vez la atención no estará únicamente en qué tan lejos pueden llegar sus pickups, sino también en cómo Fabiola Medina y Karem Quispe aprovechan una oportunidad que ellas mismas consideran especial para representar al automovilismo femenino y provincial en una de las principales competencias del calendario nacional.