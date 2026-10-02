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La nueva JMC Grand Vigus de Diego Navea, quien llevará como copiloto a Manolo Marengo. (Foto: Fernando Roca)
La nueva JMC Grand Vigus de Diego Navea, quien llevará como copiloto a Manolo Marengo. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

JMC MotorSport volverá a los Caminos del Inca por segundo año consecutivo y lo hará con una propuesta que busca ir más allá de poner sus vehículos a prueba en una de las competencias más exigentes del automovilismo peruano. Para la edición 2026, la marca incorporó a su equipo a las pilotas Fabiola Medina y Karem Quispe, ambas provenientes del sur del Perú, en una apuesta que pone el foco en el automovilismo femenino y, al mismo tiempo, en pilotos de provincias.

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