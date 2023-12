Kia eligió al Perú para lanzar oficialmente al All New K3, un nuevo sedán que llega con atributos interesantes para su segmento y que solo se comercializará en Centroamérica y Sudamérica. El Comercio estuvo en la presentación llevada en la península de Paracas y participamos de un test drive en la ruta Paracas- Viñas Queirolo.

Concretamente, el K3 empezará su preventa este mes de diciembre y en el Perú tendrá un precio base de US$17.990. Asimismo, la marca señaló que este sedán es fabricado en la planta de Nuevo León, México.

La primera información del All New K3 llegó hace unas semanas desde México, en donde se presentó inicialmente y develó que sería el reemplazo del Kia Rio (subcompacto). Del mismo modo, la otra gran noticia emitida por la marca coreana es que también “jubilará” al Cerato (compacto), a pesar de que no pertenecen al mismo segmento. Esto solo sucederá en Latinoamérica, ya que el Cerato aún se comercializará en otros continentes.

¿Y por qué estos modelos se dejarán de producir? Tal como ya es sabido, la preferencia por los SUV es una tendencia mundial que no es ajena en Latinoamérica y que ha provocado una drástica disminución en la venta de sedanes. Uno de los segmentos más afectados ha sido el “C”, allí donde se encuentra el Cerato, y por tal, será descontinuado. En cuanto al Rio, el cese de su producción no pasa por un tema de ventas, sino porque en algún sedán se tenía que incluir la nueva filosofía de la marca y ese aún no es el Soluto.

El K3 llega para reemplazar al Rio y jubilar al Cerato. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

Entonces, por el momento, el K3 llega para posicionarse entre ambos modelos. En términos de dimensiones, el K3 es 16 cm más largo que el Rio y 10 cm más corto que el Cerato. Respecto al precio, se mantiene en la media de sus clásicos rivales como Hyundai Accent, Nissan Versa o Toyota Yaris, y es más barato que sus competidores del segmento C de las marcas tradicionales.

Primer contacto con el Kia K3

En cuanto a su diseño, este sedán introduce la nueva filosofía Opposited United, la cual busca recrear un diseño audaz y progresivo. Dicha audacia o dinamismo se puede observar en el diseño más geométrico de los trazos sobre la carrocería y en la silueta fastback, los cuales son únicos en su categoría.

Las luces frontales LED también sigue la tendencia actual de la marca con un diseño tipo Star-map y se parecen a las del recién presentado Kia EV9. En tanto, la silueta del Tiger es más sutil y un tanto más elegante que la del Kia Rio. Mientras que el parachoques delantero es más refinado y cuenta con entradas de aire con un aspecto también sutil para las versiones One y Plus, mientras que en la versión GT-Line dichas tomas de aire son más deportivas.

Lo que más resalta por la vista lateral es el estilo fastback y sus nuevas dimensiones. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

Por el costado prevalece la silueta fastback, que en primera instancia, hacer recordar al Fiat Fastback, aunque más pegado al suelo y con menos plásticos en los laterales. Y se resalta porque visto de costado se logra ver una caída de casi 90° en el maletero. Además, se aprecian mucho mejor sus aros de 17″, al menos en la versión Plus y GT-Line. Y de igual modo, observamos el largo y dimensiones de su carrocería.

El K3 mide 4,54 m de largo, 1,76 m de ancho, 1,47 m de alto y una distancia entre ejes de 2,67 m lo que le otorga mayor espacio en el habitáculo, puesto su distancia para las plazas traseras alcanza los 987 mm. Con estas dimensiones también un incremento en el maletero que llega a los 544 litros. De tal modo que tiene mayor capacidad que el nuevo Hyundai Accent (528 litros) y Nissan Versa (482 litros)

En la zaga destacan la filma lumínica trasera une ambos faros traseros del sedán y los 544 litros de capacidad de maletero. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

La zona posterior es más simple, aunque se destaca la filma lumínica LED que conecta los faros posteriores. Decimos simple porque debajo del parachoques trasero encontramos plásticos que, si bien son más resistentes a rayaduras, arriesgan ligeramente la calidad de esa área. En cuanto a la versión GT-Line, en dicha zona se ubica un difusor y salidas de escape doble

El interior del Kia

Este nuevo sedán es más amplio, eso se nota desde que aperturamos las puertas. El espacio de piernas y hombros es bueno tanto para el conductor como para los pasajeros. El piso de la segunda fila es casi plano, lo que significa una mayor comodidad para el pasajero central de la segunda fila, además hay que aclarar que caben tres personas de contextura promedio.

Lo más intersante del interior es la pantalla panorámica que integra el cluster digital y pantalla táctil. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

Sobre los materiales, hay bastante cantidad de plásticos rígidos en el tablero y las puertas, los mismos que están de acorde en su categoría. Sin embargo, ciertas zonas como el apoyabrazos que encontramos tela para una mejor sensación de tacto en los codos. También hay que mencionar que los materiales se sienten bien llevados y se encuentra cierta armonía. Por ejemplo, el techo en la versión GT-Line es de color negro.

En tanto la tecnología no se queda atrás, de entrada, se puede observar el enorme sunroof panorámico que unifica el cluster digital y el sistema de infoentretenimiento táctil de 10,25″ con Android Auto y Apple CarPlay con hasta seis parlantes. También tiene acceso a través de la llave inteligente, encendido por botón, volante de dos radios, luces ambientales en 64 colores, aire acondicionado automático dual con salidas en la segunda fila y cargador inalámbrico.

El K3 Cross o hatchback llegará al Perú el primer trimestre del 2024. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

En el apartado de seguridad, el K3 llega con seis airbags y Control Electrónico de Estabilidad (ESP) de serie, además en las versiones más equipadas integra los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) como mantenimiento activo de carril, frenado autónomo, monitor de punto ciego, alerta de colisión frontal, monitor de fatiga, etc. Asimismo, cuenta con una cámara trasera y luces altas automáticas para facilitar la conducción.

¿Qué motor trae el KIA K3?

Para el Perú, la marca decidió utilizar el mismo motor del Rio actual; es decir un cuatro cilindros atmosférico de 1,4 litros que genera 98 hp y 133 nm de torque asociado a una transmisión manual o automática de seis velocidades. Sin embargo, en otros mercados estará disponible la versión de 1,6 litros naturalmente aspirado que genera 121 hp y 157 nm de torque. Incluso, en México ya se ofrece una variante más potente de 2,0 litros con hasta 150 hp de potencia y 191 nm de torque.

El Kia K3 GT-Line equipa un motor de 1,6 litros atmosférico con inyección multipunto (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

En ese aspecto, es una pena que solo se comercialice la versión sedán menos potente en el Perú. Y hacemos hincapié en el tipo de carrocería, ya que la marca confirmó que la versión de 1,6 litros si llegará, pero en la versión hatchback. El mismo que también pudimos conocer hasta cierta medida en el evento de presentación, aunque su develación será el primer trimestre del próximo año.

Para finalizar, nosotros conducimos la versión GT-Line y nuestra impresión es que se trata de un vehículo bastante aplomado y que en ciudad se mueve bien, no le cuesta realizar cambios de carril. Pero, cuando superamos los 100 km/h en carretera, se percibe un poco de sobreesfuerzo y el sonido del motor logra infiltrarse en la cabina. De todas formas, hay que destacar que si existe una gran mejora respecto al Rio, su manejo es más refinado y seguro.