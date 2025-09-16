Kia presentó la versión híbrida del Sportage: mantiene su motor turbo de 1,6 litros, pero ahora desarrolla 231 hp y hasta 75 km/galón

El Sportage es uno de los modelos de Kia más populares a nivel mundial, junto al Rio y Sorento. Es un SUV que recientemente cumplió 32 años de producción ininterrumpida y que cuenta con más de siete millones de unidades vendidas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

“El Sportage no solo es importante por la demanda que tiene a nivel mundial, sino porque representa el gran cambio de Kia. Se trata del ”Plan S" que nació en 2020, el cual dirige la marca hacia la electromovilidad y la digitalización, así como centrarse en el consumidor y los SUV. Entonces, el Sportage fue utilizado como el carro héroe de esta transformación, simbolizando el salto en calidad, seguridad y tecnología”, señaló Bruno Zagal, gerente comercial y de marketing en Kia Perú.

En el Perú, el Sportage dejó de ser un modelo de volumen desde el 2020, precisamente cuando inició el mencionado cambio de Kia. A inicios de aquel año todavía no había llegado el Seltos ni mucho menos el Sonet, de modo que la oferta de SUV era comandada por el Sportage y Sorento. Pero, cuando estos SUV compactos arribaron al mercado peruano, lo hicieron con precios más asequibles que el Sportage, convirtiéndose en los nuevos modelos de volumen en la marca.

El Sportage es el carro abanderado de la transformación en Kia. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

“Pese a que Kia tiene un amplio portafolio, el Sportage siempre lideró este cambio. En el Perú también es muy reconocido e incluso hubo gente que ha estuvo esperando por el lanzamiento de este nuevo modelo”, mencionó Zagal.

La electrificación de Kia

Por otro lado, durante el último año, esta firma coreana afirmó su presencia con las nuevas tecnologías presentando dos modelos 100% eléctricos. Estamos refiriéndonos al EV5 y EV9, ya que hace dos años había presentado al híbrido Niro. Con sus últimas presentaciones, parecía que Kia se enfocaría o pondría mayor énfasis en los carros eléctricos, pero esto no es así.

Zagal sostuvo que Kia se enfocará en la oferta de carros híbridos no enchufables, ya que el impulso de los 100% eléctricos debe ir de la mano con el Estado. “Se necesita de alguna ayuda, ya sea gubernamental o desde la ley”, enfatizó.

Lo señalado por el vocero guarda mucha relación con presentado por la firma coreana, ya que precisamente el nuevo Sportage no requiere de enchufes, sino que se autorecarga durante su funcionamiento.

Kia Sportage autorecargable (HEV)

El nuevo Kia Sportage híbrido combina un motor a combustión 1,6 litros turbo con uno eléctrico, alcanzando una potencia total de 231 hp. El sistema permite una autonomía aproximada de 1.100 kilómetros por carga de combustible, con un consumo estimado de 75 km por galón y una reducción de emisiones de hasta 30%.

El nuevo Kia Sportage HEV combina un motor 1.6 turbo con propulsión eléctrica para alcanzar 231 HP de potencia total.. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

A diferencia de un híbrido enchufable, el Sportage HEV es autorecargable: el sistema de frenado regenerativo recupera energía en cada desaceleración y no requiere conexión a una fuente externa.

Las luces delanteras tienen un diseño de Star-map. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En cuanto al diseño, incorpora faros LED, parrilla frontal rediseñada y nuevas dimensiones exteriores. En el interior, ofrece asientos y timón con acabados en cuero, además de una perilla giratoria para el control de la transmisión.

La pantalla táctil de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En materia de tecnología y confort, el Sportage equipa pantalla táctil de 12,3” con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, maletera con capacidad de 586 a 1.872 litros, sistema de audio Harman/Kardon, sunroof panorámico y encendido por botón con llave inteligente.

La maletera inteligente ofrece entre 586 y 1.872 litros de capacidad, según la configuración de los asientos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En seguridad, incluye seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente (HAC), control de descenso (DBC), asistencia de estabilidad para remolques (TSA) y un paquete ADAS con funciones como asistencia de prevención de colisión frontal, control crucero inteligente, asistente de colisión en punto ciego y asistencia de mantenimiento de carril.

La nueva gama del Sportage está disponible en cuatro versiones, LX Plus, LX Sport, X-Line y X-Line HEV, y en seis colores. Los precios parten en US$28.990 y alcanza hasta los US$43.990 en la versión híbrida HEV.

Con esta incorporación, Kia amplía su portafolio en el mercado peruano con una opción híbrida en el segmento de SUV medianas.