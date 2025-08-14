En agosto de 2025, Santiago de Chile se convirtió en el centro de atención del mundo automotor regional con la presentación oficial de la Kia Tasman, la primera pick-up desarrollada por la firma surcoreana. Según reveló Kia, este vehículo llegará al mercado peruano a fines de septiembre para competir en el segmento de pick-up mediano.

La Tasman representa un paso clave en la estrategia global de Kia. Desarrollada durante seis años y sometida a más de 18.000 pruebas en condiciones extremas —desde climas desérticos hasta terrenos nevados y zonas agrestes en Chile—, el modelo busca combinar robustez, diseño funcional y tecnología, apuntando tanto al uso laboral como recreativo. La compañía proyecta comercializar hasta 10.000 unidades al año en la región.

En términos de diseño, la Tasman impone presencia con su reinterpretación de la parrilla “Tiger Nose”, faros verticales LED y una carrocería de líneas limpias que refuerzan su apariencia robusta. En la parte trasera destaca el nombre del modelo grabado en gran formato y una luz de freno superior integrada. La versión X-Pro, enfocada en el todoterreno, suma detalles como neumáticos all-terrain, ganchos de remolque anaranjados, barra deportiva y pisaderas tubulares.

El Kia Tasman es un pick-up mediano y puede cargar más de 1,1 toneladas. (Foto: Kia) / Kia

La pick-up ofrece soluciones prácticas poco comunes en su categoría. Incluye compartimentos integrados en los tapabarros traseros, iluminación en la zona de carga, rieles laterales con ganchos móviles y una toma de corriente de 220V. En el interior, la cabina se distingue por su enfoque en la durabilidad sin sacrificar tecnología. Una pantalla panorámica de 30 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, domina el tablero.

Además, ofrece almacenamiento inteligente, como compartimientos bajo el asiento trasero, respaldo reclinable para mayor confort y una consola que se convierte en mesa de trabajo. Según la versión, puede incorporar asientos de ecocuero eléctricos, sistema de sonido Harman Kardon, techo corredizo, iluminación ambiental y cargadores inalámbricos dobles.

Con 5,41 metros de largo y una capacidad de carga de 1.137 kilos, la Tasman está impulsada por un motor turbodiésel 2,2 litros de 207 hp y 440 nm de torque, con opciones 4x2 o 4x4, y transmisiones manual o automática. Las versiones con tracción total cuentan con modos de manejo off-road y bloqueo de diferencial.

El interior del Kia Tasman. (Foto: Kia) / Kia

En seguridad, la camioneta ofrece seis airbags, control de estabilidad, asistencias ADAS, cámara 360°, sensores de proximidad y frenado automático. Kia respalda este modelo con garantía de 5 años o 100.000 km y cobertura posventa regional.