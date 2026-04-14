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Kia y la FIFA tienen un acuerdo de patrocinio hasta el 2030. (Foto: Kia)
Kia y la FIFA tienen un acuerdo de patrocinio hasta el 2030. (Foto: Kia)
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Kia Perú anunció una nueva campaña vinculada al Mundial de la FIFA 2026, en la que sorteará un viaje a la final del torneo entre quienes adquieran una SUV de la marca.

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