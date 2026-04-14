Kia Perú anunció una nueva campaña vinculada al Mundial de la FIFA 2026, en la que sorteará un viaje a la final del torneo entre quienes adquieran una SUV de la marca.

La iniciativa fue presentada en una conferencia de prensa y forma parte del patrocinio global de la compañía al certamen. El premio principal contempla pasajes, estadía, traslados y entradas para asistir a la final, que se disputará en Nueva York.

El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Para participar en el sorteo, los interesados deberán adquirir una SUV Kia entre el 13 de abril y el 30 de junio de 2026. El ganador será anunciado el 3 de julio y deberá cumplir con los requisitos migratorios correspondientes.

La acción promocional también contempla la entrega de premios adicionales asociados a la compra de determinados modelos, así como opciones de financiamiento en alianza con entidades financieras.

“La campaña refleja nuestro compromiso por generar experiencias que conecten con las personas. Queremos que nuestros clientes no solo accedan a un vehículo, sino que también vivan la emoción del Mundial de una manera cercana, a través de beneficios reales y propuestas innovadoras”, señaló Bruno Zagal, Gerente Comercial y Marketing de Kia Perú

Como parte de la difusión, la marca contará con la participación de los periodistas Talía Azcárate y Jesús “el tanque” Arias.

Kia mantiene una alianza global con la FIFA desde 2006, vigente hasta 2030, en el marco de sus acciones de patrocinio deportivo. En el mercado local, este tipo de campañas refleja cómo las marcas automotrices buscan vincular sus estrategias comerciales con eventos de alto alcance, aprovechando el interés que genera el fútbol para impulsar sus ventas en el país.