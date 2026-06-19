Resumen

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La IA y la automatización redefinen los procesos de producción en el sector automotor. (Foto: Rockwell Automation)
La IA y la automatización redefinen los procesos de producción en el sector automotor. (Foto: Rockwell Automation)
/ Rockwell Automation
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) y la automatización están impulsando una nueva etapa en la evolución de la industria automotriz. Si durante los últimos años la digitalización se concentró en procesos como la soldadura, la pintura y el ensamblaje de carrocerías, hoy los fabricantes buscan extender estas tecnologías a áreas cada vez más complejas de la producción.

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