Desde hace algunos años, China se ha consolidado como el principal exportador de autos a nivel global. Un ejemplo claro de este avance es el Grupo Chery, dueño de las marcas Omoda y Jaecoo, que recientemente se convirtió en la primera automotriz china en superar los cinco millones de unidades exportadas. Hasta el 31 de julio de 2025, la compañía ya había colocado más de 5,17 millones de autos en mercados internacionales.

Este hito refleja la profunda transformación que vive hoy la industria automotriz. Con el ascenso de China y el cambio de paradigma hacia el auto eléctrico definido por software, se estima que un tercio del mercado global estará pronto en manos de nuevos actores.

Un análisis de la consultora Roland Berger, incluido en su informe Automotive Outlook 2040, ofrece un panorama del sector hacia las próximas décadas. Según sus proyecciones, el crecimiento del mercado se concentrará en los países del sur y en China, que juntos representarán el 60% del volumen global. En contraste, los mercados occidentales habrían alcanzado su “pico automotriz”, es decir, un punto de saturación donde el número de autos por habitante dejará de crecer.

Aunque ya no se espera un incremento en la tasa de motorización en estos países, eso no frenará la expansión del auto eléctrico. De acuerdo con el informe, el 70% de los autos nuevos que se venderán en el mundo para 2040 serán eléctricos. En Europa, esta cifra podría llegar al 90%, siempre y cuando se mantengan las políticas actuales impulsadas por la Comisión Europea, al menos hasta 2026.

En el primer semestre del 2023, la industria automotriz peruana ha colocado un total de 86.763 vehículos nuevos, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

La consultora también anticipa que la expansión china continuará con fuerza. Para 2040, se espera que los fabricantes de ese país controlen entre el 25% y el 34% del mercado mundial, con seis empresas chinas entre las veinte principales del sector. No obstante, Roland Berger descarta un dominio absoluto por parte de China, aunque advierte que las decisiones que se tomen hoy serán clave para el futuro equilibrio global.

Frente a la interrogante de si China podría desplazar a la industria automotriz europea, el informe plantea dos escenarios. En el primero, los fabricantes chinos ganan terreno debido a su rápido crecimiento y a la lenta reacción de los proveedores europeos. En el segundo, las marcas europeas logran adaptarse, innovar y reforzar su posicionamiento gracias a su prestigio.

Para lograrlo, señala la consultora, es crucial que los fabricantes occidentales cambien su estrategia. Un camino posible es adoptar plataformas estandarizadas de hardware y software, como ya lo han hecho Renault o Volvo al integrar Android Automotive en sus autos. Este enfoque podría devolverles competitividad en costos y abrir paso a un nuevo equilibrio en la industria global de cara a 2040.