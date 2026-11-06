Uber y la Fundación Transitemos lanzaron “La mejor ruta es llegar a salvo”, una campaña de seguridad vial que busca promover hábitos de conducción responsable entre los socios conductores registrados en la app, a través de experiencias prácticas y contenidos informativos. El objetivo era generar conciencia y colaborar con mejorar el tránsito de la ciudad.

Como parte de la jornada, los socios conductores participaron en un circuito práctico de conducción, en el que reforzaron conocimientos sobre seguridad vial y pusieron en práctica recomendaciones para prevenir incidentes de tránsito. La actividad destacó la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la atención al volante y evitar distracciones durante los viajes.

“Convocamos a un grupo selecto de socios conductores en la aplicación para sensibilizarlos en temas de seguridad vial, no solamente de manera teórica, sino también de manera práctica. Por ejemplo, una de estas actividades era simular la conducción bajo los efectos del alcohol: una prueba de 15 grados de alcohol y otra de 30. Este ejercicio era para que se dieran cuenta que uno pierde la motricidad y tienes mayor facilidad para distraerte bajo los efectos del alcohol”, señaló al Diario El Comercio Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la Región Andina.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante 2025 se registraron más de 88 mil siniestros de tránsito en el Perú, los cuales dejaron un promedio de nueve fallecidos al día. Cerca del 20% de estos incidentes tuvo como causa principal el exceso de velocidad, lo que refuerza la importancia de promover la educación vial y una conducción responsable.

“Trabajamos junto a aliados estratégicos y autoridades para acercar a los socios conductores herramientas y conocimientos que contribuyan a una conducción más segura. A través de la información, la tecnología y las alianzas, buscamos fomentar hábitos responsables que ayuden a reducir los riesgos en las vías. Lo que se busca es sensibilizar”, añadió Bedoya.

Esta campaña se suma a otras iniciativas de seguridad vial impulsadas por Uber en el Perú, como las jornadas informativas junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito en el Perú (Aviactran), dirigidas a socios conductores de UberTuk, y el reconocimiento internacional del FIA Road Safety Index a sus prácticas de gestión de seguridad vial.

“La educación vial y el trabajo conjunto son los pilares fundamentales para una convivencia vial armónica entre conductores, peatones y ciclistas, con el objetivo de reducir la siniestralidad y construir una cultura de respeto en las vías; se trata de internalizar valores esenciales como la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad”, señalo Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos.