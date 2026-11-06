Postal de la campaña de Uber en el Perú. (Foto: Uber)
Postal de la campaña de Uber en el Perú. (Foto: Uber)
Por Redacción EC

Uber y la Fundación Transitemos lanzaron “La mejor ruta es llegar a salvo”, una campaña de seguridad vial que busca promover hábitos de conducción responsable entre los socios conductores registrados en la app, a través de experiencias prácticas y contenidos informativos. El objetivo era generar conciencia y colaborar con mejorar el tránsito de la ciudad.

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