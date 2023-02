Una de las camionetas más icónicas del mercado peruano y del mundo. Con más de 14 millones de ventas desde su primera generación, el modelo CR-V tiene casi 30 años en el mercado y cuenta con varios premios en su haber como premios como 10 Best Car Driver, Best Car 2021 and Top Safety Car.

Honda del Perú inicia el año 2023 con uno de los lanzamientos más importantes de la firma japonesa se trata de la nueva Honda CR-V. Una de las camionetas más icónicas del mercado SUV la nueva Honda CR-V 2023 fue presentada en un evento social en Villa Cosentino, donde más de 400 personas tuvieron la oportunidad de conocerla por primera vez. La nueva Honda CR-V caracterizada por su increíble performance, seguridad y confort, se renueva con un diseño más elegante, sofisticado y con detalles deportivos que lo vuelve más imponente. Además, esta 6ta generación de CR-V viene cargado de tecnología, y una de la más importante es el exclusivo sistema de asistencia al piloto: Honda Sensing.

LEE TAMBIÉN: Honda creará una división para acelerar el desarrollo de la electrificación

La nueva Honda CR-V 2023 viene totalmente renovada comenzando por el exterior con un frontis más robusto y elegante permitiendo que la nueva Honda CR-V destaque a lo lejos. Las líneas que encierran los faros frontales full LED otorgan una apariencia más sofisticada. Los nuevos aros de 19″; en la versión AWD; otorgan un look deportivo, debido al color negro con el que se presenta.

Honda CR-V 2023 / Honda

El crecimiento de la nueva CR-V no solo se destaca en los 7 cm de largo respecto a su predecesora, también en los 4 cm de crecimiento entre ejes para darle mayor espacio a los clientes dentro del habitáculo.

La nueva Honda CR-V resalta el interior de la cabina el diseño minimalista de su tablero con controles en posiciones intuitivas para el piloto, de esta manera genera mayor comodidad al conductor. Una pantalla de 9″ con conexión inalámbrica permite mantener conectado todo el tiempo al piloto; además de contar con un cargador inalámbrico de celular para que nunca nos quedemos incomunicados.

LEE TAMBIÉN: Honda y GS Yuasa evalúan crear una empresa conjunta para desarrollar baterías de litio de alta capacidad

Sobre la comodidad al manejar, la nueva Honda CR-V 2023 cuenta con asientos de cuero con tecnología G-Frame, que ayuda a disminuir la fatiga del piloto al manejar. Añadido a ello, cuenta con asientos eléctricos para regular hasta en 8 posiciones, y para el caso de la versión AWD se agrega también asientos eléctricos para el copiloto con cuatro posiciones de regulación y memoria de posición de asiento solo para el caso del piloto.

Los detalles sofisticados no solo vienen por el diseño exterior y el nuevo concepto minimalista interior, la nueva CR-V 2023, cuenta con un sonido Premium gracias a los 12 parlante marca Bose, solo para la versión AWD.

Parte posterior del nueva Honda CR-V 2023 / Honda

La nueva CR-V mantiene su esencia de ser una de las camionetas más seguras del segmento, ofreciendo características dentro del vehículo en cuanto a seguridad pasiva y activa. La nueva CR-V en ambas versiones, cuenta con el exclusivo asistente al piloto Honda Sensing, que permite disminuir la probabilidad de accidentes.

El Honda Sensing es un paquete de tecnología que se encuentra en todas las versiones de la nueva CR-V, que permite mitigar los posibles riesgos que existen al conducir y tiene como propósito dar seguridad a los miembros dentro del vehículo y a los que se encuentran fuera de él. El sistema de asistencia para mantenerse dentro del carril y el sistema de mitigación de salida de carretera, son dos funciones que permiten que el vehículo se mantenga derecho dentro de la vía y en caso exista un movimiento fuera de ella, inmediatamente corrige y ubica el vehículo donde debería mantenerse.

El sistema Honda Sensing, te ayuda a tener una mejor sensación de seguridad y manejar tranquilo gracias al frenado de mitigación de colisión. Esta función ayuda a disminuir el riesgo de accidente ante un choque frontal, al alertar al pilot; de no darse cuenta; que está a punto de colisionar con un auto, una persona, bicicleta o motocicleta, y de no reaccionar frena de manera automática para evitar el accidente.

El control crucero adaptativo es la función del Honda Sensing donde permite mantener una distancia de seguimiento respecto al auto que se tiene delante, disminuyendo el riesgo de colisión ante un frenado inesperado o si el auto delante reduce su velocidad. El control de luces automáticas es una función que regula su intensidad dependiendo si un auto en sentido contrario se acerca, esto permite que el otro piloto no se ve cegado ante la luz de la nueva CR-V 2023.

Complementando el paquete de seguridad, la nueva Honda CR-V 2023, cuenta con una cámara de punto ciego llamado Honda Lanewatch, que ayuda a visualizar el ángulo ciego que tiene el piloto y proyecta la imagen en la pantalla de entretenimiento. Además, la nueva CR-V cuenta con 10 airbags dentro del vehículo y la novedad en este modelo son los airbags en la segunda fila que permite asegurar la integridad de los ocupantes ante un accidente.

La Nueva CR-V ya se encuentra disponible en todos los concesionarios autorizados de Honda del Perú a nivel nacional en las versiones 4x2 y AWD los precios van desde US$38,990.