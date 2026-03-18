Kia, marca representada por Astara en Perú, anunció la llegada al país de la nueva Carens, una SUV de tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros.

En el mercado peruano, el modelo se incorpora al segmento de SUV de siete pasajeros, uno de los más relevantes dentro de la categoría de utilitarios deportivos. Con este lanzamiento, la marca amplía su portafolio en un segmento orientado principalmente a familias que requieren mayor capacidad interior.

“Con la llegada de la New Carens buscamos fortalecer nuestra presencia en este segmento, que mantiene una demanda sostenida en el mercado peruano”, comentó Bruno Zagal, gerente comercial y de marketing de Kia Perú.

SUV de tres filas orientada al uso familiar

La nueva Carens fue desarrollada como un vehículo de tres filas con capacidad para siete ocupantes. Su configuración interior permite diferentes disposiciones de asientos para pasajeros o carga.

El Kia Carens mide 4,55 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,70 metros de alto. (Foto: Kia) / Kia

El modelo está dirigido a usuarios que buscan mayor espacio interior y capacidad para transportar varios ocupantes en desplazamientos diarios o viajes.

En términos de diseño, la SUV adopta elementos alineados con el lenguaje de diseño “Opposites United” de la marca. Presenta cambios en el frontal, la zona posterior y la silueta lateral respecto a versiones anteriores.

Kia Carens ofrece siete plazas y su espacio está optimizado para la familia. (Foto: Kia) / Kia

Equipamiento tecnológico y de seguridad

En seguridad, el modelo incluye seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad (ESC) y asistente de arranque en pendiente (HAC).

En el apartado tecnológico incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. También incluye un panel de instrumentos digital Supervision Cluster de 4,2 pulgadas.

El equipamiento contempla además aire acondicionado y sensores de estacionamiento delanteros y posteriores.

El interior del Kia Carens. (Foto: Kia) / Kia

Motorización y versiones

La nueva Carens llegará al mercado peruano en dos versiones, ambas con un motor de 1,5 litros que desarrolla 113 HP.

La versión Carens MT LX One cuenta con transmisión manual, aros de aleación de 15 pulgadas y sensores de estacionamiento posteriores.

Por su parte, la versión Carens CVT LX Plus incorpora transmisión automática CVT, aros de aleación de 17 pulgadas y volante y palanca forrados en cuero.

La versión manual también estará disponible con opción de GLP.

Precios y disponibilidad

El modelo estará disponible en el mercado peruano desde US$23.990 para la versión MT LX One y US$25.990 para la versión CVT LX Plus.