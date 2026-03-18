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El Kia Carens es el SUV de tres filas de asientos más asequibles de la marca. (Foto: Kia)
El Kia Carens es el SUV de tres filas de asientos más asequibles de la marca. (Foto: Kia)
/ Kia
Por Redacción EC

Kia, marca representada por Astara en Perú, anunció la llegada al país de la nueva Carens, una SUV de tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros.

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