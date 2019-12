Más que nombres fáciles de pronunciar, ya todos los autos nuevos tienen nombres de cyborg. Es la modernidad. Así se clasifican y distinguen. Los autos ya no son solo sedán, y las camionetas ya no son solo camionetas: en este caso, la nueva SUV de Mitsubishi que ya está en el Perú se llama New ASX 2020, todas las versiones tienen control de voz para una mejor experiencia de manejo y está estacionada en una casa de postal en Villa, Chorrillos, donde va a ser presentada en sociedad.

Hoy se lucen los nuevos modelos de autos que llegan al Perú así: como si fueran joyas de la realeza -que lo son-.

Mitsubishi Motors, la marca de autos de origen y tecnología 100% japonesa, presenta al mercado peruano la New ASX 2020 con un renovado e imponente diseño. El vehículo fue presentado en el Salón de Ginebra a inicios de año y el público peruano ya la puede encontrar en las más de 30 tiendas a nivel nacional.

¿Qué novedades presenta esta nueva SUV, cuyo primer modelo fue pensado en 1933 e utilizado por el ejército japonés para la guerra? El diseño frontal de la renovada SUV de entrada cambia completamente adoptando el advanced dynamic shield que se compone de unos faros LED alargados y molduras cromadas que forman una gran X por toda la parte delantera. Digamos, un elegante agresivo. El techo panorámico y aros de 18 pulgadas para las versiones GLS, son algunas de las características más resaltantes de la versión 2020. Para quienes entienden que lo más importante es la seguridad, un dato clave: la New ASX viene con luces LED blancas que iluminan más en la noche que la luz amarilla halógena. Brinda frenos ABS + EBD, seguro de puerta para niños, inmovilizador electrónico, airbags frontales para piloto y copiloto, entre otros.

“Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y así mantener la competitividad en el mercado SUV y es por eso que hoy presentamos la nueva ASX en sus 5 versiones”, comentó Stephen Strauss, gerente general de MC Autos del Perú, representante de Mitsubishi Motors en Perú.

Una SUV para viajar. Eso es lo que es esta nueva ASX. Con la familia. O con los amigos.