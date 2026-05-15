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Resumen

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El nuevo Toyota RAV4 de sexta generación. (Foto: Fernando Roca)
El nuevo Toyota RAV4 de sexta generación. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

La sexta generación del Toyota RAV4 ya está en el Perú y llega con una diversidad de variantes, incluyendo gasolineras, híbridas autorecargables y hasta una híbrida enchufable. Con esta estrategia Toyota busca responder a distintos perfiles de usuario, desde quienes priorizan costo-beneficio hasta quienes buscan desempeño y tecnología.

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