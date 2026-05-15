La sexta generación del Toyota RAV4 ya está en el Perú y llega con una diversidad de variantes, incluyendo gasolineras, híbridas autorecargables y hasta una híbrida enchufable. Con esta estrategia Toyota busca responder a distintos perfiles de usuario, desde quienes priorizan costo-beneficio hasta quienes buscan desempeño y tecnología.

Los precios arrancan en US$36.990 y llegan hasta US$55.690, una cifra que inevitablemente abre la pregunta: ¿vale realmente lo que cuesta? La respuesta depende de cuánto valor tenga para el comprador el nuevo salto tecnológico que Toyota ha decidido integrar en esta generación.

Durante su lanzamiento, Takuo Muto, presidente ejecutivo y CEO de Toyota del Perú, explicó la importancia de este modelo en la marca. “Se trata de nuestro SUV más vendido a nivel mundial, superando las 20 millones de unidades colocadas. Asimismo, el Perú no es ajeno al éxito del RAV4, ya que 50.000 familias cuentan con una”, sostuvo.

Desde su debut mundial en 1994, la Toyota RAV4 ha recorrido un largo camino hasta convertirse en uno de los modelos más importantes dentro del portafolio global. Aquella primera generación nació como una propuesta compacta y adelantada a su tiempo, con dimensiones más cercanas a las de un crossover urbano que a las de un SUV tradicional. Sin embargo, a lo largo de más de tres décadas y seis generaciones, el modelo evolucionó progresivamente hasta alcanzar el tamaño y presencia de un SUV mediano, con 4,6 metros de largo en esta nueva entrega.

El diseño frontal es el que más cambió frente a sus anterior generación, ya que ahora incluye una parrilla integrada y un diseño de luces en forma de "C". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Ese crecimiento no solo se reflejó en dimensiones. Con el paso de los años, la Toyota RAV4 incorporó tecnologías más avanzadas en conectividad, confort y seguridad, adaptándose a las nuevas exigencias del mercado. Aun así, su reputación siempre estuvo ligada principalmente a la confiabilidad mecánica, un atributo que terminó convirtiéndola en una referencia dentro del segmento y en uno de los vehículos más representativos de Toyota a nivel mundial.

“La nueva RAV4 representa la evolución de uno de nuestros modelos más emblemáticos y también la evolución de cómo entendemos hoy la movilidad más eficiente, tecnológica y versátil. La RAV4 es un ícono mundial dentro del segmento de las SUV, y esta nueva generación marca un importante avance en desempeño y experiencia de manejo, reforzando nuestro compromiso de ofrecer soluciones alineadas a las necesidades de nuestros clientes”, señaló Aldo Kobayashi, gerente ejecutivo de la división comercial, de Toyota del Perú.

Lo nuevo del RAV4 con ARENE

Uno de los pilares de esta evolución es ARENE, la nueva arquitectura digital de Toyota presentada como una interfaz que “integra todo el vehículo”. Según explica la marca, el sistema funciona como un ecosistema conectado que permite actualizaciones tipo smartphone, respuestas más rápidas en las pantallas, integración total entre multimedia y sistemas de seguridad, así como asistencia en tiempo real al conductor.

Este es el diseño interior de la versión GR, mientras que la versión híbrida convencional quita el emblema y las costuras rojas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la práctica, ARENE busca que la experiencia a bordo deje de sentirse como la de un SUV tradicional y se acerque más a la interacción de un dispositivo inteligente. Esto se complementa con una pantalla multimedia de hasta 12,9 pulgadas con sistema JBL de ocho parlantes y woofer, instrumentación digital TFT de 12,3 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Las versiones a gasolina: las más asequibles

La gama inicia con las variantes RAV4 2,0 Full 4x2 CVT y Full D-Lux 4x2 CVT, ambas impulsadas por un motor de 2,0 litros atmosférico de cuatro cilindros que entrega 169 hp y 202 nm de torque. La transmisión es CVT y la tracción se mantiene en el eje delantero.

Aunque representan las versiones más accesibles de la gama, Toyota no descuida el equipamiento. Desde las variantes base aparecen siete airbags, climatizador dual, pantalla multimedia, sensores de proximidad delanteros y posteriores, cámara de retroceso y el paquete Toyota Connect.

La variante D-Lux suma elementos más aspiracionales, como sunroof panorámico, puerta trasera eléctrica, cargador inalámbrico, tapicería mixta y un paquete más completo de asistencias avanzadas a la conducción.

Según la versión, los aros pueden tener una medida que varía entre las 17 y 20". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Allí aparece otro de los puntos fuertes del nuevo RAV4: los sistemas ADAS. Dependiendo de la versión, incluye control crucero adaptativo, sistema de precolisión, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior, reconocimiento de señales y asistencia de salida segura.

En otras palabras, incluso las variantes más accesibles llegan considerablemente mejor equipadas que la generación anterior, especialmente en materia de seguridad activa.

En las versiones gasolineras utiliza el motor de 2,0 litros, mientras que en las híbridas llega a 2,5 litros más motores eléctricos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Los híbridos autorecargables: la pieza central del RAV4

La verdadera apuesta de Toyota, sin embargo, está en los híbridos autorecargables. Aquí aparecen las versiones RAV4 Hybrid 2,5 Full D-Lux 4x2, Hybrid Limited 4x4 y Hybrid GR-S 4x4.

Todas utilizan un motor de gasolina de 2,5 litros combinado con uno o dos motores eléctricos, dependiendo de la configuración de tracción. En las versiones 4x2, el sistema genera 226,6 hp combinados, mientras que las variantes 4x4 E-Four alcanzan 236 hp.

Toyota mantiene aquí su conocido enfoque de híbrido autorecargable: la batería se recarga automáticamente mediante frenado regenerativo y el propio motor térmico, sin necesidad de enchufes. La batería de ion-litio posee 1,09 kWh de capacidad y opera a 248,2 voltios.

Las versiones híbridas están habilitadas para conducir en modo 100% eléctrico. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Con este sistema híbrido, Toyota anuncia un rendimiento de 86 km/galón para las versiones 4x2 y hasta 80 km/galón para las variantes 4x4. En ese sentido, la autonomía podría superar sin dificultad los 1.000 km con un solo tanque.

La variante Limited 4x4 incorpora el sistema E-Four, una tracción integral electrónica que añade un motor eléctrico en el eje posterior para mejorar estabilidad y motricidad. Además, suma modos de manejo específicos como Trail y Snow.

En términos de desempeño, el salto es importante: el 0 a 100 km/h baja hasta 7,3 segundos en algunas versiones híbridas, cifras poco habituales en un SUV familiar enfocado tradicionalmente en eficiencia.

El RAV4 GR tiene un diseño más agresivo, con molduras en color negro en todo el vehículo, así como calipers en color rojo y un alerón trasero. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La versión GR-S añade además una puesta a punto más deportiva desarrollada bajo la influencia de Gazoo Racing, con suspensión reforzada, aros exclusivos de 20 pulgadas, detalles estéticos específicos y un enfoque más dinámico.

El híbrido enchufable: el RAV4 más potente

En la cima de la gama se ubica la RAV4 Plug-in Hybrid 2,5 Limited 4x4 CVT, probablemente la versión que mejor explica por qué el precio supera los US$55.000.

Aquí Toyota combina el motor 2,5 litros con dos motores eléctricos y una batería de ion-litio de 22,7 kWh. La potencia total llega hasta 324,5 hp y el torque eléctrico alcanza 510 nm combinados.

Las cifras son propias de un SUV deportivo: acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos y ofrece una autonomía combinada cercana a 1.040 kilómetros. Además, puede recorrer hasta 142 km en modo totalmente eléctrico.

A diferencia de los híbridos convencionales, este sí necesita conectarse a una fuente externa para aprovechar todo su potencial eléctrico. Utiliza conectores Tipo 2 y CCS2, admite carga rápida de hasta 50 kW y puede recuperar energía en apenas 28 minutos bajo carga rápida.

El RAV4 ofrece un espacio amplio para las plazas traseras. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El equipamiento también alcanza un nivel claramente premium: asientos con memoria, ventilación y calefacción, sistema JBL, techo panorámico, selector electrónico Shift-by-Wire y apertura eléctrica de maletera con sensor de pie.

Conclusiones

La nueva Toyota RAV4 ya no compite únicamente por confiabilidad o valor de reventa, atributos históricamente asociados a Toyota. Esta generación intenta posicionarse como una SUV tecnológicamente avanzada, electrificada y con un nivel de sofisticación que la acerca a marcas de corte premium.

¿Es cara? Sí, especialmente en sus versiones más equipadas. Pero también es cierto que pocas SUV del segmento ofrecen tres niveles distintos de electrificación, más de 300 hp en su variante tope y un paquete tan completo de asistentes de conducción y conectividad.

Probablemente la mejor relación entre precio, tecnología y eficiencia esté en las variantes híbridas autorecargables intermedias, que representan la propuesta central de Toyota para el mercado peruano. El híbrido enchufable, en cambio, funciona más como un escaparate tecnológico: impresionante, rápido y eficiente, aunque dirigido a un público mucho más específico.

En cualquier caso, Toyota parece haber entendido que el mercado ya no solo busca SUV espaciosas y confiables. Ahora también exige tecnología, conectividad y electrificación. Y la nueva RAV4 responde precisamente a esa evolución.