Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Callao: autos circulan con el triple de contaminación permitida
Callao: autos circulan con el triple de contaminación permitida
Por Redacción EC

En los últimos días, muchos usuarios de vehículos convertidos a Gas Natural Vehicular (GNV) se han visto obligados a usar gasolina ante la escasez del combustible en algunas estaciones de servicio. El problema es que esta decisión, aunque inevitable para seguir circulando, implica utilizar un combustible considerablemente más contaminante.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.