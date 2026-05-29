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El Mitsubishi Pajero vuelve tras ser descontinuado en 2021. (Foto: Mitsubishi)
El Mitsubishi Pajero vuelve tras ser descontinuado en 2021. (Foto: Mitsubishi)
/ Mitsubishi
Por Redacción EC

Mitsubishi acaba de confirmar una de las noticias más esperadas por los fanáticos del 4x4: el regreso del Pajero, conocido en varios mercados de Latinoamérica como Montero. La marca japonesa anunció oficialmente que presentará una nueva generación de su icónica SUV todoterreno durante el otoño de 2026.

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