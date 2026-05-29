Mitsubishi acaba de confirmar una de las noticias más esperadas por los fanáticos del 4x4: el regreso del Pajero, conocido en varios mercados de Latinoamérica como Montero. La marca japonesa anunció oficialmente que presentará una nueva generación de su icónica SUV todoterreno durante el otoño de 2026.

El anuncio marca el retorno de uno de los nombres más emblemáticos del off-road mundial, desaparecido del mercado global desde 2021. Y aunque la firma japonesa todavía no revela detalles técnicos completos, sí dejó claro que el nuevo Pajero mantendrá un enfoque aventurero y capacidades fuera del asfalto.

La expectativa no es menor. El Pajero fue durante décadas uno de los principales referentes del segmento junto al Toyota Land Cruiser Prado, destacando por su robustez, tracción integral y una histórica participación en el Rally Dakar, donde consiguió 12 victorias entre 1985 y 2007.

Las primeras pistas apuntan a que el futuro modelo adoptará una imagen más cuadrada y robusta, alineada con la tendencia actual de SUV todoterreno. Diversos reportes internacionales señalan además que podría desarrollarse sobre una plataforma derivada de la pickup Mitsubishi Triton/L200, lo que reforzaría sus capacidades off-road y su resistencia estructural.

También se especula con la incorporación de tecnologías híbridas electrificadas, algo que permitiría al nuevo Pajero adaptarse a las futuras regulaciones ambientales sin perder su esencia todoterreno.

Por ahora, Mitsubishi solo mostró una imagen teaser donde se aprecia una silueta musculosa, pasos de rueda marcados y un diseño mucho más imponente que el de un SUV urbano convencional. La estrategia parece clara: recuperar el prestigio de un nombre histórico en momentos en que el mercado global vuelve a apostar por vehículos con auténticas capacidades 4x4.

El regreso del Pajero también podría tener impacto en mercados como el peruano, donde el Montero mantiene una fuerte reputación entre quienes buscan resistencia, confiabilidad y aptitudes fuera del asfalto. De concretarse su llegada regional, entraría nuevamente a competir en un segmento dominado hoy por modelos como el Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest o incluso el Nissan Patrol.

Después de cinco años de ausencia, Mitsubishi quiere demostrar que el Pajero todavía tiene espacio en la nueva era de los SUV. Y todo indica que la batalla de los verdaderos todoterreno recién empieza.