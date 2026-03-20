Omoda y Jaecoo llegan al Perú con SUV gasolineros, híbridos y eléctricos. Los precios van desde US$14.490 hasta los 40.490. (Foto: Fernando Roca)
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El Jaecoo 5 es un SUV compacto con motor de 1,5 litros turbo con 145 hp y 210 nm. Llega desde US$16.990. (Foto: Fernando Roca)
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El Jaecoo 5 también se ofrecerá con una opción 100% eléctrica. (Foto: Fernando Roca)
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El Jaecoo 8 es un SUV de casi 5 metros de largo que llega con tres filas de asientos y con una motorización super híbrida. Es un híbrido enchufable que alcanza una autonomía de más de 1.300 km. (Foto: Fernando Roca)