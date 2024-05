Kia dio a conocer el New Sorento, el cual es una renovación del diseño y equipamiento de su SUV de tres filas. Asimismo, presentó oficialmente al K3 Cross, la versión aventurera del modelo que tiene como característica principal una carrocería crossover y un despeje al suelo de 18 cm. Estuvimos en el lanzamiento y conversamos con los voceros de la marca, quienes brindaron más detalles sobre las expectativas de estos vehículos.

Según detalles que brindó la firma coreana, el All-New K3 Cross se posiciona entre los modelos Sonet y Seltos, mientras que el Sorento se ubica como el SUV de la marca más grande que se vende en el Perú.

“Estos dos nuevos modelos representan un avance significativo en innovación y estilo. El New Sorento establece un nuevo diseño, nuevo estándar de seguridad avanzada y tecnología. Además, el All-New K3 Cross, equipado con un motor eficiente y un interior lleno de tecnología, busca posicionarse entre los líderes de su segmento”, explicó Giro Carrano, Gerente de Planeamiento Comercial y Desarrollo de Red de Kia Perú.

En cuanto a la presentación de estos vehículos, hay que recordar que la marca dio a conocer sobre la nueva estrategia SUV Centric en 2021, por lo que hoy enfocan su estrategia en este tipo de carrocería. Un reflejo de esto es que de los 12 vehículos livianos que comercializan, tan solo tres pertenecen a la categoría automóvil, dos son MPV y siete son SUV.

“Estos dos lanzamientos desempeñan un papel fundamental para complementar nuestro portafolio de SUV, en donde año a año mejoramos nuestro posicionamiento encontrándonos hoy en el TOP 3. Por ello seguiremos renovando nuestros modelos y ofreciendo lo mejor del mercado a nuestros clientes, siempre priorizando la seguridad y la comodidad” expresó Bruno Zagal, Gerente de Comercial y Marketing.

Esta directriz hacia la línea SUV Centric se nota y un claro ejemplo es lo que sucede con el K3. Como ya explicamos en la nota de presentación del K3, este es un modelo que llega como reemplazo del Rio, el cual también contaba con una versión hatchback. En ese sentido, no hay mayor cambio que la versión sedán del K3 reemplaza al Rio sedán, pero no sucede lo mismo con la otra versión. Kia decidió brindarle una etiqueta de SUV al K3 Cross al que sería el extinto Rio hatchack.

También hay que aclarar que esta no es una fórmula exclusiva de Kia, ya que son varias las marcas que se están adaptando a la tendencia de los SUV. De cualquier forma, más allá de las etiquetas, el K3 Cross tiene características que hasta cierto punto se acercan a las de un SUV. La más importante es que tiene un despeje al suelo de 18 cm, lo cual evita que las partes bajas de la carrocería se golpeen al pasar sobre baches o en trochas ligeras.

“El Kia K3 Cross en SUV crossover que ha sido diseñado específicamente para Latinoamérica. Nosotros hemos recogido información, tanto del cliente peruano como de otros países de la región, para brindarle las cualidades que este público requiere en un crossover”, señaló Zagal.

Este crossover ofrece una suspensión más elevada (hasta 18 cm), un diseño posterior tipo “Fastback” y rieles en el techo, los cuales pueden soportar hasta 70 kg. En cuanto a su diseño frontal, las luces LED “Star Map” no solo añaden un toque de sofisticación, sino que también mejora la visibilidad y la seguridad en la carretera. Es importante destacar el motor, 1,6 litros con inyección multipunto de 121 hp, el cual ofrece una potencia y eficiencia adecuadas para el tamaño de su carrocería.

En su interior, el All-new K3 Cross ofrece un espacio minimalista, el cual se combina con un equipamiento moderno. Destacando una pantalla de 10,25″ con conectividad inalámbrica, que proporciona una experiencia de entretenimiento y conectividad sin igual para todos los ocupantes del vehículo.

Sobre la seguridad, el All-new K3 Cross está equipado con características sofisticadas para la protección de sus ocupantes en todo momento. Con seis airbags, frenos ABS y control electrónico de estabilidad (ESC), este modelo establece nuevos estándares en seguridad activa y pasiva, brindando tranquilidad a los conductores y sus familias. Además, integra un completo sistema de asistencia a la conducción (ADAS), que incluye la Asistencia de Frenado Automático (FCA), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA) y Asistencia de Punto Ciego (BCA), brindando una experiencia de manejo más segura.

Está disponible en tres versiones distintas, One, Plus y la versión tope de línea GT-Line. Además, con una gama de colores que van desde el clásico Negro hasta el vibrante Azul Wave, este crossover permite a los conductores expresar su estilo único en la carretera. El All-new K3 Cross se encuentra disponible a nivel nacional desde los US$20.990.

Antes de iniciar con las características, hay que tomar en cuenta su importancia. “El Sorento es una marca dentro de una marca. Es un modelo que estuvo con Kia desde el 2003 y que ha llegado a 15.000 familias a lo largo de los más de 20 años que tiene en el Perú. De hecho, hay gente que ha tenido las tres generaciones del Sorento, por lo que es un modelo muy recordado”, declaró Zagal.

El Gerente de Marketing también explicó que el mercado peruano es igual de importante que el chileno o colombiano porque tienen una cuota del mercado similar. ¿Cuál esa cuota de mercado? Zagal atribuyó que los SUV representan en más de 40% las ventas en Kia Perú. Además, agregó que dentro de la categoría SUV, el Kia Sonet es el modelo más vendido de la marca.

Asimismo, Zagal no solo le atribuye una expectativa en términos económicos al SUV de tres filas de asientos. “El Sorento es un vehículo que sí aporta en el volumen de ventas, pero también mucho valor de marca. Lo que queremos es que se vea en las calles porque representa todo el cambio que Kia está haciendo en cuanto a tecnología y seguridad”, añadió el ejecutivo.

Ya enfocándonos en sus principales en sus características principales, su diseño frontal cambió y ahora es más minimalista y agresivo. De igual modo, luce más moderno con la incorporación de unas nuevas luces LED frontales “Star-map”, las cuales forman parte de la nueva filosofía de diseño de la marca.

En lo que respecta a la seguridad, el New Sorento se destaca con sus seis bolsas de aire y una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que incluyen el frenado automático (FCA), el control crucero inteligente (SCC), la Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA) y la Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA). Estas tecnologías están disponibles desde la versión de entrada, asegurando una protección óptima y una conducción más segura en todo momento. Además, el interior renovado ofrece pantallas panorámicas integradas de 12,3¨ y un sistema de infoentretenimiento sofisticado, compatible con Apple Carplay y Android Auto inalámbrico.

También sobresale por sus características técnicas de vanguardia. Con especificaciones como el sistema Shift by Wire, un sunroof panorámico y una maletera inteligente, este modelo ofrece una mejor experiencia de conducción. Además, presenta un nuevo tamaño de aros disponibles de 20″, agregando un estilo tecnológico en su exterior.

Dependiendo de la versión podremos encontrarlo en dos motorizaciones: 2,5 MPI de 178 hp y el motor 3,5 MPI de seis cilindros en “V” de 268 hp con transmisión automática de ocho velocidades.

Está disponible en tres versiones: EX Plus, EX Sport y EX Limited. Los colores disponibles son negro, plata, blanco, gris, azul y el nuevo color verde cityscape, ofreciendo opciones para cada preferencia y estilo. Este SUV ya está disponible a nivel nacional desde los US$40,990 dólares.