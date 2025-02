Según Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la APP, el crecimiento de las marcas chinas se hace más evidente en el período post-pandemia, ya que buena parte de las familias peruanas quedaron afectadas. “La pandemia ha golpeado el bolsillo del consumidor peruano y, por lo tanto, los vehículos chinos aparecen como una opción competitiva por sus precios más bajos”.

Morisaki destacó que otro factor que induce al consumidor peruano a comprar un auto chino es la marca que los respalda. La gran mayoría de las firmas chinas son representadas por concesionarias con mucho prestigio y experiencia, en consecuencia, los consumidores se sienten más confiados al tratar con empresas serias y formales. “Algunos casos puntuales son empresas como Derco, Astara, Gildemeister, entre otras”, acotó

El representante del APP indicó que muchas de las marcas del gigante asiático han mejorado en su confiabilidad. “Los vehículos chinos han mejorado en las prestaciones que le brindan al cliente. La seguridad, tecnología y comodidad es superior que antes, entonces este es otro factor que genera una mayor demanda por este tipo de marcas”, señaló.

Cada vez hay más oferta de vehícuos chinos en las calles del Perú. (Foto: difusión) / DFSK

Por otro lado, Morisaki también sostuvo que el crecimiento de las marcas chinas también se debe a que en los últimos años han ingresado más marcas y modelos. En efecto, de las 153 marcas de vehículos livianos registradas en el Perú, al menos 103 son de origen chino, según la AAP. Esta cantidad no deja de sorprender, ya que hasta el 2021 había un aproximado de 80 marcas chinas. Entre las que llegaron en los últimos años, hay algunas que tienen relevancia mundial. Por ejemplo, en 2022 llegaron Jetour y GAC Motor, mientras que en 2024 llegó BYD, el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos.

En contraparte, no ha llegado ninguna marca japonesa al Perú y solo se mantienen las mismas seis desde hace décadas. Toyota, Nissan, Suzuki, Mazda, Honda, Subaru y Lexus. En ese sentido, existe una amplia superioridad de la cantidad de marcas de carros chinas.

Un lote de unidades del modelo Dongfeng SX6 en el puerto de Chancay. (Foto: Difusión) / Difusión

Los carros chinos y el puerto de Chancay

Cuando le preguntamos a Morisaki si el puerto de Chancay podría favorecer el crecimiento de los carros chinos nos respondió que potenciaría a todos los jugadores del sector automotor, no solamente a los de origen chino. No obstante, el gerente aseguró que los efectos positivos serán a mediano y largo plazo. “Ni el Perú ni el puerto de Chancay tienen la infraestructura necesaria para sostener las operaciones de transporte de los cientos de camiones que saldrían hacia Lima. Todavía, se encuentran en un proceso de acondicionamiento”.

“Los precios no necesariamente podrían bajar como efecto del nuevo puerto de Chancay, sino por otros factores coyunturales. Si es que hubiera una disminución del costo de los fletes, esto se debería registrar en la disminución del precio del vehículo. No obstante, hay que tomar en cuenta que el precio del transporte de Chancay a Lima sería más caro que desde el Callao”, respondió el vocero.

¿Cuáles son las marcas de carros chinos más vendidas en el Perú?

Dong Ventas Participación acumulada

(incluyendo marcas no chinas) Variación. % Acum. 24/23 Changan 8.273 5,5% -3.7% DFSK 6.767 4,5% -6,8% JAC 4.783 3,2% -22,9% Jetour 3.697 2,4% 24,1% Chery 3.167 2,1% -16,9% Geely 2.954 2,0% -2,1% MG 1.906 1,3% 13% Great Wall 1.802 1,2% 11,2% Foton 1.733 1,1% 9,3% JMC 1.273 0,8% 64,3%

Tal como se puede observar en la tabla, los balances comerciales de estas 10 marcas chinas fueron mixtos. Cinco de ellas tuvieron un balance positivo, mientras que otras cinco decrecieron. Por ejemplo, Changan, DFSK y JAC, tuvieron un balance negativo, pero aun así se mantuvieron en el top 3. Además, también se puede inferir que JMC fue la que tuvo el mejor crecimiento con la venta de sus pick-up. De igual forma, se debe resaltar el trabajo de Jetour, MG, Great Wall y Foton.

¿Cuáles son los vehículos chinos más vendidos en el Perú?

Por el lado de DFSK, los más populares son: la Glory 500, 560 y su exitosa 580. Changan, por su parte, destaca por: la Uni-T, X7 Plus y New CS55 Plus, además de sus modelos comerciales como la New Van, Grand SUPERVAN, entre otras. JAC también impactó en el mercado con sus modelos JAC JS2, JS3, JS4 y JS8. A excepción de los vehículos comerciales de Changan, estamos ante vehículos SUV’s. Una breve revisión de las web de estas marcas revela que la oferta de sedanes es reducida y que ahora apuestan por camionetas.

Jetour tiene a su modelo X70, Chery cuenta con el Tiggo 7 Pro, Geely se popularizó por el GX3 Pro, MG ofrece los modelos ZX y ZS, Great Wall se posicióno con los modelos Haval Jolion, Poer, entre otros. Foton cuenta con el pick-up Tunland, mientras que JMC completa la lista con el modelo Vigus.

El Jetour X70/X70 Plus fue el SUV chino más vendido en el Perú en 2024. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

¿Qué precios tienen los carros chinos?

Los precios varían ampliamente. Si nos referimos a las marcas más reconocidas, el Changan News Alsvin se posiciona como el más barato con un costo de US$10.790. El sedán MG 5 se puede encontrar desde US$11.390 y el SUV MG ZX desde US$11.990.

Pero, hay otro segmento de vehículos chinos que está ganando participación sin ser los más económicos. Nos referimos a carros con precios superiores a los US$20.000, como podría ser el Geely Okavango, el GAC GS8 o el JMC Grand Avenue.

En todo caso, la oferta de vehículos chinos es muy variada, lo que termina siendo una ventaja para el consumidor que busca adquirir un vehículo con las mejores características y a un precio competitivo.