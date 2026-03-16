JD Power ha publicado su estudio de fiabilidad de vehículos en EE. UU. de 2026, y los resultados muestran que la fiabilidad a largo plazo sigue siendo importante para los propietarios, incluso a medida que los vehículos se vuelven más complejos y dependen más del software.

El estudio anual mide los problemas experimentados por los propietarios originales tras tres años de posesión, en este caso, de vehículos del año modelo 2023. El estudio reveló que la fiabilidad general ha empeorado en todo el sector, con un promedio de 204 problemas por cada 100 vehículos (PP100) reportados.

Según JD Power, esta es la cifra más alta de problemas registrada desde que se rediseñó el estudio en 2022, lo que indica que la tecnología influye cada vez más en la percepción de la calidad. Una puntuación más baja significa menos problemas y mayor fiabilidad; los problemas reportados se centraron principalmente en el sistema de infoentretenimiento y las actualizaciones de software inalámbricas.

Clasificación de marcas de autos 2026 JD Power. (Foto: JD Power) / JD Power

A pesar del aumento de problemas, algunas marcas lograron destacarse. Lexus se posicionó como la marca premium con una puntuación de 151 PP100, marcando el cuarto año consecutivo en el primer lugar. Buick ocupó el primer puesto en el segmento de mercado masivo con 160 PP100. Detrás de Lexus en la categoría premium se ubicaron Cadillac (175 PP100) y Porsche (182 PP100), mientras que detrás de Buick se ubicaron Mini (168 PP100) y Chevrolet (178 PP100).

En cuanto a los premios a nivel de modelo, Toyota se alzó con la mayor cantidad de galardones, con vehículos como el Lexus IS, UX y GX, así como el Toyota Corolla, Camry, Tacoma, Sienna y 4Runner, que obtuvieron los máximos honores en confiabilidad. General Motors también registró un sólido desempeño en su segmento, con el Buick Enclave, el Cadillac XT6, el Chevrolet Equinox y el Chevrolet Tahoe, todos ellos premiados a nivel de modelo.

El estudio destacó que los automóviles modernos dependen cada vez más del software, además del hardware, y es ahí donde muchos propietarios encuentran dificultades. Con los problemas de infoentretenimiento a la cabeza de las quejas reportadas y muchos propietarios afirmando que las actualizaciones inalámbricas ofrecen pocos beneficios, los fabricantes de automóviles parecen enfrentarse al reto de equilibrar las características tecnológicas con la fiabilidad a largo plazo.

«A medida que los propietarios conservan sus vehículos durante más tiempo, la experiencia de ser propietario a largo plazo cobra mayor importancia que nunca», afirmó Jason Norton, director de análisis comparativo del sector automotriz en JD Power. «Las actualizaciones de software y las nuevas tecnologías deberían mejorar la experiencia de ser propietario con el tiempo; sin embargo, muchos propietarios de vehículos mencionan problemas constantes de integración con teléfonos móviles y escasos o nulos beneficios tras realizar una actualización».