Resumen

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El Lexus RZ utiliza la tecnología DIRECT4, que analiza la información de conducción para mejorar la aceleración, la estabilidad y el consumo de energía para una conducción dinámica. (Foto: Fernando Roca)
El Lexus RZ utiliza la tecnología DIRECT4, que analiza la información de conducción para mejorar la aceleración, la estabilidad y el consumo de energía para una conducción dinámica. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca Canales
Por Redacción EC

JD Power ha publicado su estudio de fiabilidad de vehículos en EE. UU. de 2026, y los resultados muestran que la fiabilidad a largo plazo sigue siendo importante para los propietarios, incluso a medida que los vehículos se vuelven más complejos y dependen más del software.

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