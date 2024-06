“Esta nueva ampliación de portafolio representa el paso importante que como marca estamos dando en el país hacia la movilidad sostenible, opciones de conducción más deportivas y mayores posibilidades de tracción 4WD. Además, con el ingreso de estos tres autos demostramos una vez más nuestra solidez, capacidad de innovación y el crecimiento que venimos experimentando desde nuestro ingreso a Perú en el 2023″, explicó Nava.

GAC Emkoo HEV

Respecto a estas nuevas versiones, el Emkoo HEV o híbrido autorecargable llega como la primera opción híbrida de la marca. Utiliza un sistema híbrido DHT, que activa el vehículo principalmente a través de un motor eléctrico y, de modo auxiliar, usa un motor gasolinero de 2,0 litros. Este último ofrece hasta 138 hp a 3.600 rpm y, combinado con el eléctrico, proporciona hasta 179 hp y 300 nm de torque.

Este sistema híbrido cuenta con tres modos de operación: modo eléctrico puro, modo híbrido y modo motor a combustión, lo cual se definirá según las circunstancias de conducción. Esto consigue que este SUV no solo reduzca sus emisiones, sino que optimice el consumo de combustible y entregue hasta 1.000 km de autonomía.

Sumado a esta novedad, cuenta con el característico diseño exterior de sus otras opciones, con 4,68 metros de largo, 1,90 m de ancho y 1,67 m de alto, además de una distancia entre ejes de 2,75 metros para mayor estabilidad. Asimismo, aporta entretenimiento y confort gracias a su panel multi-información LCD de 7″ acompañado de una gran pantalla multimedia de 10,1″ de control inteligente, todo esto en un amplio habitáculo fabricado con materiales de alta calidad.

Sobre la expectativa que la marca tiene con esta nueva versión del Emzoom, el especialista mencionó que va dirigido hacia un público específico. “Esta versión híbrida va dirigida hacia un segmento que no es tan amplio, pero que no cuenta con muchas alternativas, ya que comparado con el precio de nuestro vehículo, desde otras marcas recibirían un SUV híbrido no enchufable, pero de dimensiones mucho menores. En ese sentido, nosotros llegamos a ese segmento que otros fabricantes no han ocupado”.

GAC Emoom R Style

Esta alternativa fresca y juvenil de la gama de vehículos GAC Motor viene ahora en una versión que tiene de manera adicional el modo de manejo Sport +, que permite optimizar la respuesta de su propulsor y aprovechar al máximo la puesta a punto del chasis. De otro lado, su válvula activa de escape permite aumentar o disminuir el “ronquido” que proviene de dicha salida para brindar una experiencia similar a la de un deportivo.

Un punto a considerar es que Sport+ es un modo de manejo que ya hemos visto en su sedán Empow. Asimismo, un dato interesante es que el R Styler puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos con este nuevo modo.

Además, esta versión mantiene las líneas angulares y la parrilla de corte diamante color gris distintivas del modelo, que vienen integradas a faros LED con un diseño fuera de lo común. A ello lo complementa un paquete estético diferenciado con molduras y detalles en colores contrastantes para destacar en el tránsito. Al mismo tiempo, cuenta con cargador inalámbrico, apertura y cierre eléctrico del portón de la maletera.

GS8 4WD

La nueva versión del GS8 permite ahora transitar rutas complicadas o irregulares gracias a su opción de tracción en las cuatro ruedas 4 Wheel Drive (4WD), una camioneta para las familias aventureras o apasionados de los largos trayectos. De igual modo, añade a sus opciones de manejo Eco, Comfort y Sport, tres modos más, óptimos para terrenos arenosos, Sand, superficies de fango, Mud, y tramos con nieve, Snow. Asimismo, la nueva versión 4WD suma a su equipamiento interior el sistema de sonido Alpine y el Head Up Display, que facilita la lectura de información valiosa como los kilómetros por hora y el modo de manejo.

Fuera de ello, el GS8 4WD comparte buena parte de las ya conocidas ventajas de su otra versión. Ese es el caso de su imponente diseño geométrico, sus casi cinco metros de largo, además de sus faros de tecnología LED y aros de 20 pulgadas. Adicionamlmente, ofrece a sus ocupantes tres filas de asientos forrados en eco-cuero y cuero, así como una amplia pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, que permite controlar su climatización, la apertura de ventanas, sus espejos laterales y su sunroof panorámico.

Por último, con relación a los precios, el Emkoo HEV se ofrece en US$33.990, el Emzoom R Style en US$23.990, mientras que el GS8 4WD en US$43.990.