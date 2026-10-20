China busca cambiar las reglas de diseño de la industria automotriz. El Gobierno propuso nuevas exigencias de seguridad que incluyen la prohibición de pantallas plegables y flexibles, la incorporación de botones físicos para funciones esenciales y mayores controles sobre las manijas ocultas de las puertas.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), junto con otros tres organismos gubernamentales, y permanecerá en consulta pública hasta el 10 de noviembre de 2026. La medida responde a la preocupación por los riesgos asociados con tecnologías y diseños que llegan al mercado sin suficientes pruebas de seguridad.

Uno de los principales cambios apunta a los mandos del vehículo. Las luces, los limpiaparabrisas y los sistemas de desempañado deberán contar con controles físicos, incluso si también pueden manejarse desde una pantalla táctil. Así, las autoridades buscan reducir la dependencia de los menús digitales para operar funciones importantes durante la conducción.

La propuesta también restringe el uso de asientos giratorios, reclinables en posición de descanso y configuraciones que permiten convertirlos en camas mientras el vehículo está en movimiento. Asimismo, las pantallas de gran tamaño y los sistemas de visualización complejos deberán someterse a evaluaciones de seguridad. Esto no significa que todas las pantallas grandes estarán prohibidas.

¿Qué pasará con las manijas ocultas?

En este caso, China ya aprobó una norma que exige mecanismos de apertura mecánica desde el interior y el exterior del vehículo. La disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para los nuevos modelos, mientras que los vehículos previamente aprobados tendrán plazo hasta enero de 2029 para adaptarse.

Además, desde 2027, los fabricantes deberán presentar información técnica adicional sobre sus diseños innovadores y acreditar sus pruebas de confiabilidad. El borrador contempla al menos 30.000 kilómetros de ensayos para automóviles de pasajeros.

Aunque estas disposiciones están dirigidas al mercado chino, podrían repercutir en fabricantes internacionales que desarrollan vehículos para diferentes regiones, especialmente aquellos que han apostado por interiores minimalistas y soluciones tecnológicas poco convencionales.