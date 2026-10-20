Pantalla táctil: el SUV cuenta con una pantalla central de 14,6 pulgadas que concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. (Foto: Fernando Roca)
Pantalla táctil: el SUV cuenta con una pantalla central de 14,6 pulgadas que concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

China busca cambiar las reglas de diseño de la industria automotriz. El Gobierno propuso nuevas exigencias de seguridad que incluyen la prohibición de pantallas plegables y flexibles, la incorporación de botones físicos para funciones esenciales y mayores controles sobre las manijas ocultas de las puertas.

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