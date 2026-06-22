Entre los 994 vehículos de pasajeros de Hyundai se encuentra modelos como Santa Fe, Tucson, Kona, Palisade, Sonata, Elantra, Creta y el Genesis GV80. (Foto: Hyundai)
Entre los 994 vehículos de pasajeros de Hyundai se encuentra modelos como Santa Fe, Tucson, Kona, Palisade, Sonata, Elantra, Creta y el Genesis GV80. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Redacción EC

Mientras el balón rueda en la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de aficionados siguen de cerca lo que ocurre dentro de los estadios. Sin embargo, detrás del torneo existe una compleja operación logística que depende de cientos de vehículos para movilizar jugadores, delegaciones, autoridades y personal de organización.

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