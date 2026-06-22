Mientras el balón rueda en la Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de aficionados siguen de cerca lo que ocurre dentro de los estadios. Sin embargo, detrás del torneo existe una compleja operación logística que depende de cientos de vehículos para movilizar jugadores, delegaciones, autoridades y personal de organización.

En ese escenario, Hyundai y Kia desempeñan un papel clave. Ambas marcas mantienen su alianza con la FIFA y actúan como socios oficiales de movilidad para la Copa Mundial de 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo permite a los fabricantes surcoreanos suministrar una amplia flota de vehículos destinada a respaldar las operaciones del torneo. La colaboración también abarca otros eventos organizados por la FIFA, reforzando una relación que comenzó hace más de dos décadas.

La edición de 2026 marca un momento especialmente importante para ambas compañías. Se trata del Mundial más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones nacionales y un calendario que se extiende a 16 ciudades anfitrionas distribuidas en tres países.

La magnitud del evento representa una oportunidad única para exhibir sus avances tecnológicos ante una audiencia global. De hecho, parte de la flota está compuesta por vehículos electrificados, incluidos modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, una decisión alineada con los objetivos de sostenibilidad promovidos por la FIFA.

Entre los vehículos destacados de Kia que participan están los modelos Telluride y Carnival. (Foto: Hyundai) / Hyundai

La estrategia también funciona como vitrina para algunas de las tecnologías que el conglomerado surcoreano desarrolla en materia de movilidad inteligente y reducción de emisiones.

Aunque la lista completa de modelos utilizados en el torneo no ha sido detallada públicamente, Hyundai y Kia cuentan con una amplia oferta de vehículos electrificados que forman parte de las operaciones logísticas, desde SUV familiares hasta modelos totalmente eléctricos.

Para las marcas, el vínculo con el fútbol continúa siendo una herramienta de posicionamiento global de enorme impacto. La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos con mayor audiencia del planeta y atrae a miles de millones de espectadores a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.

La renovación de la alianza también refleja el creciente interés de la industria automotriz por asociarse con eventos deportivos de alcance internacional, especialmente en un momento en que los fabricantes buscan destacar sus avances en electrificación y nuevas soluciones de movilidad.

Mientras las selecciones nacionales compiten por el trofeo más codiciado del fútbol, Hyundai y Kia cumplen una función esencial fuera de las canchas. No marcan goles ni levantan la copa, pero contribuyen a que buena parte de la maquinaria que mueve el torneo funcione sin contratiempos.

Y en un Mundial que está rompiendo récords de asistencia y alcance global, esa tarea resulta tan importante como muchas de las jugadas que se desarrollan dentro del campo.