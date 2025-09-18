Los carros más llamativos que nos dejó el Hot Wheels Legend Tour 2025: desde el Vocho pick-up hasta la premiación del Ford Rat Rod de 1928

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Los carros más llamativos que nos dejó el Hot Wheels Legend Tour 2025: desde el Vocho pick-up hasta la premiación del Ford Rat Rod de 1928Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Hot Wheels Legend Tour celebró su primera edición en el Perú, buscando el mejor auto customizado que represente al país en la final latinoamericana. El concurso tuvo lugar en el Real Plaza de Puruchuco el último sábado, donde se coronó el Ford Rat Rod de 1928.
TE PUEDE INTERESAR
- Fuimos a Sayán con la nueva Territory de Ford: ¿cómo se desempeñó en la carretera y cuánto rindió con su motor de 1,5 litros EcoBosst?
- Tiene caja mecánica y es uno de los más baratos del mercado: manejamos el Chery Arrizo 5 Pro con motor de 1,5 litros
- Chery presentó el M7, su nuevo SUV económico de 7 plazas: ¿cuánto cuesta, que motor trae y cuáles son sus características?
- Toyota Hilux SRX 4x4: llega al Perú una versión más estable y ancha, con nuevos amortiguadores, pero el mismo motor 1GD
- Probamos el Haval H7 4WD en el Perú: ¿cuánto mejoró está versión y cómo se desempeñó con su nuevo motor de 2,0 litros turbo?
Contenido Sugerido
Contenido GEC