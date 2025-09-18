Los carros más llamativos que nos dejó el Hot Wheels Legend Tour 2025: desde el Vocho pick-up hasta la premiación del Ford Rat Rod de 1928

Además de este clásico modelo, también participaron un Ford COE de 1934, un Porsche Carrera RS, un Suzuki Jimny, un VW Beetle, entre otros. El Comercio llegó a Puruchuco y conversó con sus propietarios para conocer la historia detrás de cada proyecto.

De acuerdo con las bases del concurso, el Hot Wheels Legends Tour celebra la autenticidad, creatividad y espíritu de garaje, reconociendo el talento de quienes llevan su pasión por los autos al máximo nivel. Cada auto es evaluado por un jurado conformado por diseñadores de Hot Wheels, especialistas y celebridades del mundo automotriz.

En el Perú, la difícil tarea de elegir al vehículo ganador fue llevada a cabo por dos jurados: Joaquín Neuhaus, piloto profesional de drift y creador de contenido especializado en autos deportivos y modificados, y Renso Luzquiños, especialista automotriz que comparte contenido práctico y técnico.

Ford Rat Rod

Ellos, junto a la organización de Hot Wheels internacional, declararon ganador al Ford Rat Rod de 1928, propiedad de Damián Odé.

Rat Rod hace referencia a los vehículos que utilizaron la carrocería de las décadas de 1920 y 1930, y que fueron modificados priorizando piezas recicladas, así como una estética rústica en lugar de una apariencia impecable. En este caso, el Rat Rod de Odé utilizó el chasis de un Ford Model A de 1928.

El Ford Rat Rod de 1928 se coronó como ganador de la primera edición del Hot Wheels Legend Tour en Perú. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Tengo varios vehículos clásicos como un Chevrolet de 1952, un VW Beetle y otro más, pero es al Rat Rod al que le tengo más cariño. De hecho, es mi carro de diario y me gusta salir con este”, sostuvo Odé.

Asimismo, también señaló que, a través de observar el carro, quien lo vea puede imaginar cómo hubiese sido la vida en el pasado. En efecto, solo falta mirarlo unos segundos para transportarse a otra época.

Entre las características más destacables de este modelo está que es biplaza, tiene el motor expuesto, múltiples claxon y accesorios reciclados como una caja de rollos fotográficos y de balas. Además, cuenta con un sistema de escape capaz de echar fuego.

Ford COE de 1939

De acuerdo con su propietario, Bandic Quiroz, su Ford COE fue originalmente un camión que se utilizaba para transportar contenedores, por lo que no lucía como una pick-up actual.

Quiroz comentó que adquirió la cabina de este camión hace 10 años en la ciudad de Arequipa y que le tomó seis años terminar su proyecto automotriz.

El Ford COE de 1939 fue transformado en un proyecto único que combina elementos modernos y diseño clásico. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Si bien cuenta con elementos modernos, tales como un motor intercooler, transmisión de seis marchas y un tablero digital, el diseño de su carrocería se mantiene como el original. Lógicamente, incorpora detalles personalizados. Por ejemplo, los focos delanteros tienen el diseño de una calavera, mientras que algunas piezas de soporte fueron reemplazadas por cadenas fijas. Esto se observa en los espejos laterales, agarraderas y hasta en el parachoques.

Volkswagen Beetle

Otro de los proyectos que también destacó por su autenticidad fue el Volkswagen Beetle convertido en pick-up y que, además, remolcaba la mitad de otro vocho. Luis Regalado, propietario del popular auto alemán, explicó que este ejemplar fue fabricado en 1971.

El diseño frontal del VW Beetle . (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Todo el chasis ha sido adaptado y construido a mano. Asimismo, el motor original de 1.600 cc fue repotenciado, alcanzando una cilindrada de 1.800 cc, lo que le permite llegar a velocidades de 170 km/h”, sostuvo Regalado.

El Volkswagen Beetle convertido en pick-up sorprendió por su creatividad, incluso remolcando medio vocho en la tolva. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Más allá de las características mecánicas, lo llamativo es encontrar un vocho pick-up. Por otro lado, sabiendo que el Beetle tiene el motor ubicado en el eje trasero, surge la pregunta: ¿cómo se adaptó la posición del motor en la versión pick-up? Básicamente, el motor quedó sobresaliendo en el suelo de la tolva, dándole una estética particular. Es cierto que la tolva pierde funcionalidad, pero es un aspecto secundario frente al impacto visual.

Porsche 911 Carrera RS

Al evento de Hot Wheels también llegó un Porsche 911 Carrera RS, un auto deportivo reconocido a nivel mundial. Jhonatan Escobar, propietario de este ejemplar, explicó que este 911 no era una versión estándar, sino un Carrera RS.

“Lo había comprado considerando que se trataba de un 911 estándar, pero cuando escaneé el código, me di cuenta de que era un Carrera RS. Esta información la validé con Porsche y, posteriormente, cambié las piezas del 911 estándar por las del Carrera RS”, relató Escobar.

Un Porsche 911 Carrera RS de 1987 participó en el evento, destacando por sus piezas originales y restauración minuciosa. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Dado que se trata de una versión de 1987, conseguir las piezas originales no fue tarea sencilla. El propietario comentó que incluso esperó hasta un año para recibir un accesorio de la cabina.

Suzuki Jimny

Por último, como representante del mundo off-road, también se presentó un Suzuki Jimny con carrocería recortada. Al vehículo no solo se le redujo peso por la eliminación de partes metálicas, sino que también se retiraron los asientos.

El Suzuki Jimny modificado redujo su peso en un 30% para mejorar el desempeño en terrenos off-road. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Aproximadamente, se redujo el 30% de su peso original, mejorando su relación peso-potencia y haciéndolo más capaz en terrenos complicados”, señaló Ángel Roncal, propietario del Jimny.