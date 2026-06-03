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El Audi Q5 busca derribar el mito de que los vehículos premium están limitados a la ciudad, apostando por capacidades que invitan a recorrer las diversas rutas del Perú. (Foto: Fernando Roca)
El Audi Q5 busca derribar el mito de que los vehículos premium están limitados a la ciudad, apostando por capacidades que invitan a recorrer las diversas rutas del Perú. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Durante años, los vehículos premium han cargado con un estigma difícil de eliminar. Para muchos conductores, son vehículos diseñados para lucirse en la ciudad, ofrecer comodidad en avenidas bien asfaltadas y brindar una experiencia de conducción refinada. Sin embargo, esa es una situación que está lejos de las condiciones reales que enfrentan miles de peruanos cuando salen de viaje.

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