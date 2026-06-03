Durante años, los vehículos premium han cargado con un estigma difícil de eliminar. Para muchos conductores, son vehículos diseñados para lucirse en la ciudad, ofrecer comodidad en avenidas bien asfaltadas y brindar una experiencia de conducción refinada. Sin embargo, esa es una situación que está lejos de las condiciones reales que enfrentan miles de peruanos cuando salen de viaje.

Frente a las carreteras en mal estado, huecos, trochas, desniveles, Audi quiere demostrar que aquella percepción ya no corresponde a la realidad.

La marca alemana presentó oficialmente en el Perú la tercera generación del Audi Q5 y del Audi Q5 Sportback, dos modelos que representan una de las renovaciones más importantes dentro de su portafolio global y que llegan con el objetivo de reforzar el liderazgo de la firma en el competitivo segmento de los SUV premium.

Sin embargo, más allá del diseño, la conectividad o el equipamiento tecnológico, la estrategia de lanzamiento tuvo un mensaje claro: este es un vehículo preparado para afrontar caminos mucho más complejos que los habituales trayectos urbanos.

Tecnología, confort y capacidad todoterreno se combinan en el nuevo Audi Q5, uno de los modelos más importantes de la marca alemana en América Latina. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Por ello, Audi eligió un escenario poco convencional para un lanzamiento de lujo. En lugar de un hotel o un centro de convenciones, la marca nos trasladó al Ronex Park, un circuito normalmente asociado a competencias de rally y actividades off-road, donde el nuevo Q5 fue sometido a diversas pruebas dinámicas.

La intención era sencilla: comprobar en condiciones reales las capacidades del vehículo y demostrar que el confort y la sofisticación no están reñidos con la resistencia y la versatilidad.

Un SUV pensado para el Perú

La elección del escenario no fue casual. En un país donde es posible pasar de modernas autopistas a carreteras de montaña, trochas afirmadas, caminos de tierra o superficies de baja adherencia en un mismo viaje, la capacidad de adaptación de un vehículo cobra especial importancia.

Durante la jornada, probamos el vehículo en un recorrido que incluyó slalom, ascensos pronunciados, cruces por agua, zonas rocosas, inclinaciones laterales, descensos técnicos y sectores de baja adherencia.

Durante su lanzamiento en Ronex Park, el Audi Q5 demostró su versatilidad en pruebas que incluyeron ascensos, descensos y caminos de tierra. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Fue precisamente en estas condiciones donde el nuevo Audi Q5 mostró una de sus principales cartas: la tracción quattro ultra.

Este sistema es capaz de gestionar de manera inteligente la distribución de la potencia entre ambos ejes para maximizar la eficiencia cuando no se requiere tracción integral y, al mismo tiempo, garantizar adherencia y estabilidad cuando las condiciones del terreno lo exigen.

Según explicó Miguel García, Supervisor Técnico de Audi Perú, la evolución tecnológica del sistema permite incluso desacoplar completamente el eje posterior cuando no es necesario utilizarlo, reduciendo consumos sin afectar las capacidades dinámicas del vehículo.

“Hoy en día es posible desactivarlo completamente. Puedo quitar el peso mecánico del eje trasero cuando no lo necesito para no consumir más combustible”, explicó durante la presentación técnica del modelo.

La propuesta cobra especial relevancia para un mercado como el peruano, donde muchos usuarios utilizan sus vehículos para viajes largos fuera de la ciudad y requieren un producto que combine refinamiento con robustez.

Más tecnología bajo la carrocería

La nueva generación del Audi Q5 se construye sobre la plataforma PPC (Premium Platform Combustion), una arquitectura completamente nueva desarrollada para los modelos de combustión más avanzados de la marca.

De acuerdo con García, esta base permite mejorar la rigidez estructural, optimizar el comportamiento dinámico y ofrecer una conducción más precisa tanto en carretera como en curvas rápidas. A ello se suma la incorporación de sistemas mild hybrid plus en determinadas versiones.

La nueva plataforma PPC permite al Audi Q5 ofrecer una conducción más precisa, mayor rigidez estructural y un comportamiento dinámico optimizado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El especialista explicó que este sistema añade un motor eléctrico que trabaja en conjunto con el propulsor de combustión para aportar potencia adicional durante determinadas fases de conducción, especialmente en aceleraciones o maniobras que requieren una respuesta más inmediata.

“Lo que hace es darte mayor fuerza y mayor potencia al vehículo. Además, consigue una mayor eficiencia sin perder la dinámica de conducción que caracteriza a Audi”, sostuvo.

En el mercado peruano estarán disponibles diferentes configuraciones mecánicas, incluyendo variantes con motorizaciones de cuatro cilindros y una versión V6, todas asociadas a transmisiones automáticas S tronic. En cuanto a los motores, llega con un motor de 2,0 litros TFSI con 201 hp (150 kW), mientras que la otra versión agrega la tecnología Myld Hybrid Plus y alcanza los 270 hp (200 kW). Por último, también se ofrece una variante híbrida enchufable con hasta 367 hp (270 kW).

Diseño más deportivo y digitalización total

Aunque la capacidad dinámica fue protagonista durante el lanzamiento, el diseño sigue siendo uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo.

El Audi Q5 presenta una imagen más robusta y deportiva que su antecesor, con una parrilla Singleframe de mayores dimensiones, líneas más marcadas y una presencia visual que transmite mayor aplomo.

Por su parte, el Q5 Sportback mantiene el enfoque emocional de la gama gracias a su característica silueta tipo coupé, una alternativa destinada a quienes buscan una propuesta más estilizada sin renunciar a la practicidad de un SUV.

Puertas adentro, la transformación es aún más evidente. Audi ha apostado por un entorno completamente digital mediante el denominado Digital Stage, compuesto por un conjunto de pantallas OLED curvas que integran el cuadro de instrumentos Audi Virtual Cockpit y el sistema multimedia MMI.

La cabina del nuevo Audi Q5 apuesta por la digitalización con el sistema Digital Stage, compuesto por pantallas OLED curvas orientadas al conductor. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Entre las novedades destaca una pantalla opcional para el pasajero delantero, capaz de reproducir contenido multimedia sin distraer al conductor gracias a un sistema de privacidad visual.

Además, incorpora un nuevo asistente de voz con inteligencia artificial para gestionar funciones como navegación, climatización y entretenimiento mediante comandos naturales.

Un modelo clave para Audi en Latinoamérica

La llegada del nuevo Q5 también refleja la importancia estratégica que tiene el mercado peruano dentro de la operación regional de la marca.

“El mercado peruano es clave en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación dentro de la región. La llegada de la tercera generación del Audi Q5 y Q5 Sportback, uno de nuestros modelos más exitosos a nivel global, refuerza nuestro compromiso de traer a América Latina lo último en ingeniería, diseño y vanguardia automotriz”, afirmó Rodolfo Calixto, Director de Audi Regional Office Latin America.

El ejecutivo destacó además que el Q5 y el Q3 son actualmente dos de los modelos más importantes para la marca en términos de volumen dentro de América Latina, razón por la cual la renovación de ambos productos forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia de Audi en la región.

Según Calixto, el Perú ocupa una posición relevante dentro de ese plan de crecimiento, respaldado por más de tres décadas de relación con Euromotors, representante oficial de la marca en el país.

Lujo y sostenibilidad

La nueva generación del Audi Q5 también incorpora avances en materia ambiental. El modelo es producido en la planta de San José Chiapa, en México, una instalación que se encuentra cerca de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono.

Estos avances reflejan una tendencia cada vez más marcada dentro de la industria premium: combinar desempeño, tecnología y responsabilidad ambiental en un mismo producto.

Planta de San José de Chiapas en México. (Foto: Audi) / Audi

Más allá de la ciudad

Al presentar el vehículo en un circuito offroad, el mensaje que Audi nos deja es el siguiente: la sofisticación ya no significa fragilidad. Tampoco implica limitar el uso del vehículo a entornos urbanos perfectamente asfaltados.

Con una plataforma completamente nueva, sistemas de asistencia avanzados, tecnología mild hybrid y una evolución de la reconocida tracción quattro ultra, Audi busca demostrar que el lujo también puede estar preparado para enfrentar las rutas que caracterizan al Perú.

Y si algo dejó claro la experiencia en Ronex Park es que este SUV no fue diseñado únicamente para lucirse frente a una cafetería o un edificio corporativo de San Isidro. También está listo para recorrer carreteras de montaña, caminos de tierra y trayectos donde el terreno cambia constantemente.

En un país tan diverso geográficamente como el nuestro, esa capacidad podría convertirse en uno de sus mayores argumentos para ser más atractivo ante el usuario.