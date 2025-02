Hyundai y TVS Motors anunciaron que llegaron a un acuerdo para fabricar los E3W y E4W, dos vehículos eléctricos prototipos que se expusieron en la feria de Bharat Mobility Global Expo de la India. El objetivo de estos próximos lanzamientos surge como un intento de reducir el problema de la contaminación en la India. No obstante, la popularidad de estos vehículos no es ajena al Perú, ya que existen más de 1,3 millones según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Por ello imaginar estos vehículos en las calles del Perú no sería una opción exagerada, teniendo en cuenta los altos niveles de polución.

“Hyundai Motor es una marca centrada en el cliente, y cuidar de las personas en la India es nuestra primera misión. Este compromiso nos ha llevado a explorar el diseño de soluciones de micromovilidad adaptadas al entorno único de la India, reimaginando el icónico vehículo de tres ruedas para mejorar las experiencias de movilidad a través de un diseño cuidadoso”, dijo SangYup Lee, vicepresidente ejecutivo y director de diseño global de Hyundai y Genesis. “Al colaborar con TVS Motor, nuestro objetivo es producir localmente el vehículo de tres ruedas mientras exploramos oportunidades globales para el vehículo de cuatro ruedas, combinando la funcionalidad intuitiva con el espíritu de una India que innova rápidamente”.

Con su tamaño compacto y su maniobrabilidad, el concepto de triciclo eléctrico está diseñado para circular por calles estrechas sin esfuerzo. La altura de la carrocería es ajustable, lo que permite elevarlo para circular por calles inundadas durante las fuertes lluvias de la temporada de monzones.

Una característica destacada es el perfil diagonal con parabrisas en ángulo. Este elemento no solo sugiere una mayor protección contra colisiones, sino que también garantiza una visión más clara y segura de la carretera. Según Hyundai, este enfoque innovador demuestra un compromiso con la seguridad al tiempo que mantiene el estilo y la funcionalidad.

Mientras que el E3W cuenta con tres ruedas y es más parecido a los "Tuk Tuk", el E4W tiene cuatro ruedas y está optimizado para funcionar en entornos urbanos más complejos. (Foto: Hyundai) / Hyundai

Centrado en la ingeniería centrada en el ser humano, el vehículo cuenta con un piso plano y una distancia entre ejes extendida, diseñados para una ergonomía superior. Esto proporciona más espacio para las piernas y una mejor posición del asiento para el conductor. Los neumáticos grandes garantizan una conducción más suave incluso en terrenos difíciles, mientras que el gancho de remolque permite una rápida recuperación de los baches.

Cada detalle de este vehículo conceptual que analizamos refleja el compromiso de Hyundai Motor con la India, incluido el color. El “azul Aakaashi” es el color del vasto océano Índico y del cielo infinito, un testimonio de las aspiraciones ilimitadas del espíritu indio. Representa profundidad, estabilidad y sabiduría, creando un equilibrio perfecto entre frescura y tranquilidad.

Hyundai Motor también está estudiando el uso de pintura negra brillante que reduce el calor en el techo para reducir la conductividad térmica en el interior, así como la posibilidad de utilizar materiales resistentes al agua para las superficies interiores. Estos esfuerzos ponen de relieve el interés de Hyundai Motor por desarrollar vehículos específicamente diseñados para las altas temperaturas y las fuertes lluvias que prevalecen en la India.

El interior refuerza este enfoque práctico con elementos flexibles, que incluyen soluciones de almacenamiento adaptables, un diseño de grupo delgado para una visualización de información intuitiva, un soporte para teléfono dedicado para mejorar la conectividad y paneles inspirados en tableros perforados que se pueden ajustar para mayor comodidad, higiene y seguridad.

Ya sea para desplazamientos diarios, entregas de última milla o transporte grupal, los conceptos de micro movilidad de Hyundai Motor están diseñados para inspirar soluciones adaptables mediante la adopción de un enfoque modular para garantizar una fabricación sencilla y práctica. Los materiales sugieren una armonía entre el abastecimiento local y el potencial de sostenibilidad. Esto encarna la creencia de la empresa en la creación de soluciones que no solo sean innovadoras, sino también responsables y significativas.

Hyundai Motor se ha comprometido a rediseñar la conectividad de última milla en la India a través de soluciones innovadoras. Las capacidades avanzadas de la empresa y la innovación tecnológica se muestran en estos vehículos conceptuales, que ofrecen soluciones de movilidad sostenible que se alinean con la infraestructura en evolución de la India.