La actuación se llevó a cabo en las instalaciones de la Compañía de Bomberos Internacional N° 14, en donde los voluntarios se desplegaron para extinguir el “fuego”.

Antes de actuar, hay que identificar

Antes de la simulación, conversamos detenidamente con Cornejo, quien nos explicó cómo podemos identificar a un vehículo electrificado. “Lo primero es que vamos a encontrar algunos logos relacionados con esta nueva tecnología en el exterior del vehículo. En el caso del Q8 Sportback e-tron se observa el logo de un conector en la carrocería lateral”. Otros vehículos se podrían reconocer porque tienen logos de HEV (híbrido), PHEV (híbrido enchufable) o EV (100% eléctrico).

Si bien las características exteriores de los vehículos híbridos no tienen una diferencia sustancial con los vehículos a combustión, los 100% eléctricos sí. “Los carros eléctricos no tienen una entrada de aire, además los identificamos porque no tienen tubos de escape”, agregó.

El teniente Hardy Cornejo, miembro del equipo de la Dirección de investigación y prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos del Perú (CBP). (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Un protocolo de rescate diferente

Respecto a un vehículo a combustión interna, los vehículos electrificados funcionan con sistemas eléctricos con cables de alta tensión (color naranja) que recorren la carrocería y que son peligrosos si es que se manipulan incorrectamente. Por esa razón, los bomberos o rescatistas deben tomar en cuenta este circuito eléctrico. Para facilitar esta tarea, Cornejo señaló que los bomberos cuentan con el EV Rescue, un aplicativo instalado en el celular que les brinda el diseño de ingeniería de estos vehículos. “Nos indica dónde están los refuerzos del chasis, la ubicación de los cables de alta tensión, entre otros”.

Ante un eventual accidente, las probabilidades de que el vehículo quede energizado son mínimas. “Los fabricantes diseñan este tipo de vehículos de forma segura. Cuando el sistema del vehículo detecta un impacto en las baterías o un desbalance en la temperatura de las mismas, los sensores alertan automáticamente al conductor”, precisó.

Los bomberos están siendo capacitados por las distintas marcas de autos como Audi para saber actuar en caso de un accidente o incendio de un vehículo eléctrico. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Por otro lado, algunos vehículos como el Audi Q8 Sportback e-tron cuentan con un sistema de seguridad que automáticamente corta el flujo de energía del sistema de alta tensión cuando explotan los airbags a causa de un fuerte impacto. En consecuencia, el vehículo queda fuera de peligro para que los bomberos realicen el rescate de forma más rápida.

En caso de que el vehículo electrificado continúe encendido después de un accidente, se debe apagar el vehículo y luego desconectar manualmente el sistema de alta tensión. En algunos casos, el punto de corte está ubicado bajo el capó y en otros en la zona trasera del vehículo. Por ejemplo, el Audi Q8 Sportback e-tron tiene este sistema en la zona delantera y fácilmente se puede identificar.

Pero, ¿qué pasaría si es que no se puede cortar el sistema de alto voltaje y el vehículo queda energizado? Cornejo explicó que no existe una maniobra estandarizada, pero que en esa circunstancia los tripulantes tendrían que salir del vehículo sin pisar la carrocería metálica o saltar fuera de este. “La carrocería puede estar energizada, pero los neumáticos funcionan como aislantes. En ese sentido, esta maniobra se realiza para evitar sufrir la diferencia de potencias de la energía”, sustentó.

Sin duda, estos sistemas resultan interesantes, ya que como sabemos, el agua y la electricidad no siempre son buenos amigos. En el caso de que un vehículo esté energizado y que al mismo tiempo esté incendiándose, no se puede disparar el agua sin antes cortar el sistema de alta tensión. El agua es un conductor de energía y podría ocasionar una descarga eléctrica en el bombero.

Apagar el incendio de un carro eléctrico requiere al menos 15.000 galones de agua

Una vez cortado el sistema de alta tensión, se debe extinguir el fuego de las baterías. Cornejo dijo que hay una gran cantidad de agentes acuosos que todavía están en proceso de experimentación, por ello el elemento principal para combatir el fuego es el agua.

“Lo que nosotros conocemos es que la batería entra en combustión cuando el electrolito supera su temperatura estable de 60° C . Cuando sucede esto, se produce una reacción en cadena en todas las celdas de la batería y se alcanza una temperatura de entre 600 y 900° C. Entonces, nuestro objetivo no solo es apagar el fuego, sino estabilizar la temperatura”, sentenció.

En esa línea, Cornejo subrayó que para llevar esta tarea se podrían utilizar hasta 15.000 galones, mientras que para sofocar el fuego de un vehículo térmico es una cantidad menor.

El teniente Hardy Cornejo dando las indicaciones previas antes de la simulación de incendio. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Simulación de incendio en un vehículo eléctrico

La actuación implicó que los bomberos se ubiquen en dos frentes, formando un ángulo de 45° con el vehículo. Desde ambos extremos se dispara el agua para bajar la temperatura de las baterías. Posteriormente, un bombero evalúa la temperatura con una cámara térmica y tras brindar una señal de fuera de peligro, el resto de compañeros se acercan al vehículo para seguir echando más agua a las zonas con mayor temperatura.

Después de haber sofocado el fuego y reducir la temperatura, los bomberos y/o autoridades que trasladarán el vehículo siniestrado deben supervisar la temperatura de la batería hasta las 72 horas después del incendio, ya que podría iniciar nuevamente una reacción de calor.

Cómo evitar el sobrecalentamiento de las baterías

Desde Audi señalan que para evitar el sobrecalentamiento de las baterías, la firma ha incorporado un avanzado sistema de gestión térmica en el Q8 e-tron Sportback. Aun así, se recomienda:

Evitar carga prolongada bajo temperaturas extremas: si el vehículo está expuesto al sol por mucho tiempo, se debe buscar una zona sombreada o cargar durante horas más frescas del día.

si el vehículo está expuesto al sol por mucho tiempo, se debe buscar una zona sombreada o cargar durante horas más frescas del día. Conducir de forma moderada: un estilo de conducción agresivo con aceleraciones y frenadas constantes puede generar más calor en el sistema de batería.

un estilo de conducción agresivo con aceleraciones y frenadas constantes puede generar más calor en el sistema de batería. Uso adecuado de la carga rápida: aunque la carga rápida es eficiente, un uso excesivo puede generar calor en la batería. Audi recomienda alternar con cargas más lentas para equilibrar el uso.

El sobrecalentamiento podría ocurrir en situaciones extremas como:

Conducción prolongada en climas muy cálidos y bajo alta demanda energética (elevadas velocidades o pendientes).

Uso excesivo de la carga rápida en sesiones consecutivas sin descanso para el sistema.

El Audi Q8 Sportback e-tron es un SUV coupé que mide casi 5 metros de largo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Datos finales sobre el Audi Q8 Sportback e-tron

El Audi Q8 Sportback e-tron utiliza una batería de iones de litio de alta densidad energética, diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad.

Capacidad neta: 106 kWh (versión tope de gama).

106 kWh (versión tope de gama). Capacidad bruta: 114 kWh

114 kWh Autonomía: hasta 600 km (según el ciclo WLTP), dependiendo de las condiciones de manejo y los modos de conducción seleccionados.

hasta 600 km (según el ciclo WLTP), dependiendo de las condiciones de manejo y los modos de conducción seleccionados. Arquitectura de carga: compatible con carga rápida de hasta 170 kW en corriente continua (DC), lo que permite cargar del 10% al 80% en aproximadamente 31 minutos en estaciones de carga ultrarrápidas.