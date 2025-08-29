Waymo, la empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, matriz de Google, recibió autorización para operar hasta ocho unidades en Manhattan y el centro de Brooklyn desde este mes hasta septiembre. Si las pruebas resultan exitosas, se ampliará el número de autos autorizados.
El alcalde Eric Adams celebró el inicio del programa piloto: “Somos una administración que apuesta por la tecnología y siempre buscamos formas innovadoras y seguras de hacer avanzar nuestra ciudad. La seguridad vial seguirá siendo nuestra prioridad”, aseguró.
La iniciativa estará sujeta a las normas de seguridad más estrictas del país. Cada vehículo deberá contar con un especialista al volante, preparado para tomar el control en cualquier momento. De momento, estos autos no podrán transportar pasajeros, ya que la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) aún prohíbe el uso de vehículos autónomos en servicios de transporte bajo demanda.
El gran desafío será comprobar si esta tecnología puede adaptarse al complejo ecosistema de Nueva York: tráfico denso, peatones, ciclistas, servicios de emergencia y situaciones imprevisibles. Aunque Waymo presume de millones de millas recorridas sin intervención humana, persisten las dudas y también las preocupaciones de taxistas y conductores de aplicaciones que ven amenazado su trabajo.
La compañía ya ha enfrentado cuestionamientos en otras ciudades. En San Francisco, por ejemplo, se han reportado accidentes y hasta incidentes con pasajeros que quedaron atrapados dentro de un vehículo durante un recorrido.
¿Qué vehículos utiliza Waymo para operar?
Utiliza el Jaguar I-Pace y un Chrysler Pacific, pero principalmente el primero. Este es un SUV que tiene una autonomía de hasta 470 km y cuenta con un motor que genera 400 hp y 696 nm, por lo que ofrece una aceleración deportiva de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos.
Es un carro 100% eléctrico, pero no autónomo. Por ello para operar, Waymo lo equipó con una serie de elementos, como el LiDar, cámaras, radar y un procesador de alta tecnología.
