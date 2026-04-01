Las baterías de vehículos eléctricos se degradan alrededor de un 1% cada 25.000 kilómetros recorridos, según los datos del Arval Mobility Observatory, tras analizar 24.000 certificados de estado de baterías de BEV (66%) y PHEV (33%) usadas por 30 marcas diferentes vendidas por Arval entre marzo de 2023 y septiembre de 2025 en 11 países europeos.

Igualmente, el análisis de Arval muestra que los certificados de salud (SoH) manifiestan una capacidad media restante de las baterías del 93% a los 70.000 kilómetros y por encima del 90% una vez recorridos 160.000 kilómetros o tras seis años de uso del vehículo.

La batería es uno de los elementos más críticos en un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, representando entre el 20% y el 30% del coste total del carro en el momento de la compra.

Sin embargo, la compañía de renting ratifica que las baterías mantienen “un excelente nivel de rendimiento a lo largo del tiempo” y con datos que normalmente son “muy inferiores a los que se cree comúnmente”.

El estado de la batería se verá en los vehículos de 2027

Por otro lado, las futuras normativas europeas (Euro 7 y normativa sobre baterías) introducirán una visualización estandarizada del estado de salud, que pasará a denominarse SOCE (State of Certified Energy, estado de energía certificada).

De hecho, para 2027, el estado de salud de la batería será visible directamente en el salpicadero de los nuevos modelos, y cada batería contará con un pasaporte de batería que recopilará su historial y su capacidad certificada.

La compañía de renting defiende ser la primera empresa que ofrece un certificado del estado de la batería al vender un vehículo eléctrico de ocasión tras haberse asociado con dos organizaciones independientes: Moba y Aviloo, certificadas por la Car Remarketing Association Europe (CARA).

“Estos avances contribuirán a crear un mercado de segunda mano más estructurado, más legible y fiable tanto para los particulares como para las empresas”, expone Arval.