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Resumen

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Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.
Autos eléctricos. Foto: Andina/ Difusión.
Por Agencia Europa Press

Las baterías de vehículos eléctricos se degradan alrededor de un 1% cada 25.000 kilómetros recorridos, según los datos del Arval Mobility Observatory, tras analizar 24.000 certificados de estado de baterías de BEV (66%) y PHEV (33%) usadas por 30 marcas diferentes vendidas por Arval entre marzo de 2023 y septiembre de 2025 en 11 países europeos.

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