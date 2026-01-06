Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, ha estado asociado en diversos informes con una serie de vehículos que forman parte de su uso personal o de su entorno en distintos períodos de su vida política y pública. La presencia y el tipo de autos vinculados a su nombre han sido objeto de atención mediática en varios países.

De acuerdo con las notas periodísticas de Autobild y TV Azteca, Maduro tenía camionetas de gran tamaño bajo su dominio. Se tratan vehículos de las marcas Toyota y Ford.

El primer vehículo que aparece en los registros es el Toyota Sequoia, un SUV de gran tamaño con tres filas de asientos y equipado en su versión reciente con un motor híbrido V6 biturbo con aproximadamente 437 hp. Este modelo, comercializado en mercados como el estadounidense, tiene un precio de salida en torno a los US$64.000 en ese país y está diseñado para trayectos largos y comodidad en su interior.

Otro de los vehículos referidos en múltiples publicaciones es el Ford Explorer de última generación, también un SUV con carrocería espaciosa y capacidad para siete ocupantes. En las versiones vinculadas a este contexto, se menciona que montaba un motor V6 biturbo de 3.0 litros con cerca de 400 hp de potencia, así como cambios automáticos de múltiples velocidades y tracción a las cuatro ruedas.

Ford Explorer Limited 4x4 tiene un potente motor de 300 Hp / Ford

Además de estos dos modelos, ambos informes periodísticos también hacen referencia a un Toyota 4Runner, el cual habría sido usado como vehículo personal. El 4Runner es un vehículo 4x4 que de buenas capacidad off-road, ideales para todos los terrenos del país llanero.

Llama la atención el tipo de vehículos que Maduro utilizó durante sus últimos años en libertad. Carros grandes, potentes y con un interior muy espacioso, lo cual tiene sentido, ya que el expresidente mide aproximadamente 1.90 metros y tiene una complexión física robusta. De modo que se trata de carrocerías ideales para personas grandes.