Manejamos el Ford Bronco Sport 2,0 turbo: un SUV que sirve para la ciudad, pero también para explorar la montaña con su tracción 4x4
Sin duda, el Ford Bronco es el vehículo que posee las mejores cualidades todoterreno dentro de la firma americana. Sin embargo, al ofrecerse desde US$84.990, termina siendo poco asequible para el comprador promedio. Por ello existe el Ford Bronco Sport, que combina un diseño urbano con características off-road interesantes. Si bien no tiene la misma capacidad que su hermano mayor, mantiene lo suficiente para aventurarse a viajar por todo el Perú.
