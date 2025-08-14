Manejamos el Ford Bronco Sport 2,0 turbo: un SUV que sirve para la ciudad, pero también para explorar la montaña con su tracción 4x4

Es posible que identificarlos genere dudas, ya que ambos utilizan la denominación Bronco en sus nombres, pero vamos a aclararlo. El Ford Bronco es un todoterreno de casi 5 metros de largo, con una carrocería montada sobre un chasis de largueros, tal como una pick-up. Además, ofrece tracción 4x4 con caja reductora, suspensión elevada, neumáticos enormes, entre otras características. Es un vehículo diseñado exclusivamente para superar los terrenos más complicados, como las dunas o la escalada en roca (rock crawling), entre otros desafíos extremos. Es un ícono de la industria automotriz mundial y se produce en Michigan desde 1966.

En cambio, el Ford Bronco Sport está construido sobre un chasis monocasco y mide 4,4 metros de largo. Su diseño exterior se asemeja más al de un SUV convencional. De hecho, este SUV comparte la misma plataforma C2 con el Ford Escape. Aun así, posee capacidades off-road destacables, como tracción 4WD con bloqueo de diferencial, neumáticos todoterreno y accesorios específicos. Se fabrica en Michigan desde 2020, pero también en Sonora, México.

Quien compra un Ford Bronco es un usuario que ya tiene un vehículo para la ciudad y busca una alternativa para realizar off-road extremo sin preocupaciones. En cambio, el usuario del Ford Bronco Sport busca un vehículo útil para el día a día, pero que también le permita explorar la montaña o la selva los fines de semana.

Ford Bronco Sport Badlands

Específicamente, probamos la versión Bronco Sport Badlands, que a diferencia de las versiones Big Bend y Outer Banks, equipa un motor de 2.0 litros Ecoboost e integra mejores características todoterreno.

A nivel estético, este SUV luce una carrocería con un diseño más cuadrado que ovalado. En el frontal, su parrilla integra un enorme lettering con el nombre Bronco, haciendo referencia a la familia a la que pertenece. Esta idea se refuerza al observar el diseño de las luces frontales LED. El gráfico principal forma un círculo acompañado de una línea interior, tal como luce su hermano mayor. De igual manera, el diseño de las luces traseras también es similar, con dos gráficos LED en forma cuadrangular.

El Ford Bronco Sport Badlands impone presencia con su parrilla robusta y el distintivo lettering "Bronco", que refuerza su herencia todoterreno. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El diseño trasero de las luces traseras es similar a la del Bronco original. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Algunos detalles del Badlands incluyen dos ganchos de remolque en la zona delantera, un protector de cárter en la parte baja de la carrocería, el accesorio para remolcar hasta 1.000 kg en la parte trasera, así como su respectiva conexión de frenos y luces. Además, esta es la única versión que utiliza neumáticos All-Terrain en la medida 225/60 R17. En este caso, los aros de aleación son de 17″ y vienen en color negro.

Los neumáticos todoterreno 225/60 R17, exclusivos del Badlands, mejoran el agarre fuera del asfalto. La suspensión H.O.S.S. garantiza estabilidad en condiciones extremas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Midiendo 4.404 mm de largo, 1.816 mm de alto y 1.938 mm de ancho, es sumamente maniobrable y fácil de estacionar en centros comerciales. En ese sentido, ofrece gran practicidad para el día a día. Respecto al tamaño del baúl, alcanza los 833 litros, pese a ser un SUV compacto. El volumen que no tiene a lo largo lo tiene en altura, generando un espacio útil para objetos altos. Abatiendo la segunda fila, se obtiene una zona de carga de hasta 1.716 litros.

Al igual que su hermano mayor, Bronco Sport tiene la opción de abrir la zona superior del maletero para ingresar objetos con mayor facilidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La mesa desplegable en el maletero hace más práctica la experiencia durante la aventura. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Espacio de carga después de abatir la segunda fila de asientos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Siendo un vehículo que invita a viajar o acampar los fines de semana, Bronco Sport aprovecha el cubreequipajes de la zona de carga como una mesa, que se apoya sobre el parachoques trasero. Asimismo, cuenta con tomas de 12V y 240V, ideales para conectar una cocina eléctrica pequeña o una hervidora de agua.

Sus cotas todoterreno son respetables: tiene un despeje al suelo de 208 mm, una capacidad de vadeo de 600 mm, voladizo delantero de 907 mm y trasero de 871 mm. El ángulo de entrada es de 33,2° y el de salida de 20,4°. En ese sentido, no solo es todoterreno por sus componentes mecánicos, sino porque el diseño de la carrocería también acompaña. Por ejemplo, si ingresamos a una trocha con un SUV netamente urbano, es posible romper el parachoques delantero por el menor ángulo, pero con el SUV de Ford eso no sucedería. De hecho, cuando hace un año probamos otra versión, superamos una ruta con enormes fallas geológicas que puso a prueba el ángulo de entrada, y todo resultó bien.

Por otro lado, esta versión Badlands llega con una suspensión off-road H.O.S.S. (High Performance Off-Road Stability Suspension), que articula mejor las ruedas del vehículo. Es un tipo de suspensión de la misma familia que la del Bronco original. Gracias a esto, añade dos modos de manejo adicionales: Rally y Rock Crawl. También incluye los otros modos G.O.A.T.: Normal, Eco, Sport, Resbaladizo y Todoterreno.

Los botones de la consola central y la perilla para escoger los modos G.O.A.T. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En total, son 7 modos de conducción G.O.A.T (Goes Over Any Terrain). (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Bronco Sport cuenta con tracción 4WD e incorpora un sistema inteligente que distribuye la potencia a las ruedas según sea necesario. Prioriza la tracción delantera en condiciones normales y activa las cuatro ruedas cuando detecta pérdida de agarre. Además, si el conductor lo desea, puede mantener la tracción integral activa presionando un botón en la consola central. Allí también encontraremos otros controles, como el bloqueo del diferencial trasero —útil cuando una rueda queda descolgada— y el Trail Control, que funciona como un control crucero a baja velocidad.

Para cumplir en terrenos difíciles, el Badlands cuenta con un motor 2,0 litros Ecoboost turboalimentado que genera 250 hp a 5.500 rpm y 380 nm a 3.000 rpm. Este está acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades. La experiencia de manejo es suave al cambiar de marcha, y el motor mueve con soltura los 1.728 kg del vehículo. La relación peso-potencia es de 6,9 kg/hp, excelente para este tipo de SUV. De hecho, acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente ocho segundos.

Bajo el capó, un motor 2.0 Ecoboost turbo genera 250 hp y 380 Nm de torque, brindando potencia de sobra para adelantar o subir pendientes sin esfuerzo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Hay un turbolag mínimo, perceptible al arrancar o cuando se circula por debajo de las 1.500 rpm en carretera. Este efecto es propio de los motores turboalimentados y puede mitigarse utilizando los paddle shifts. Con relación a su consumo, durante nuestra experiencia rindió 25 km/galón.

Cambiando de tema, cabe señalar que los frenos son de disco ventilados y ofrecen una frenada equilibrada, ni muy seca ni muy esponjosa. La dirección es asistida eléctricamente, por lo que el giro es suave.

Lo que sí podría ser más brusco es el frenado automático en caso de no frenar a tiempo. Se activa el asistente de precolisión y frenado automático de emergencia, que frena por ti. Además de detectar vehículos, también reconoce peatones, creando un entorno más seguro. También incluye monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, especialmente útil cuando otro vehículo realiza un cambio de carril imprudente.

En estacionamientos, su cámara de 360° te ayudará a maniobrar con mayor facilidad. Adiciona un sistema de centrado de carril, sensor de estacionamiento frontal y asistente de frenado en reversa. Todo esto está diseñado para evitar golpes al estacionar o para facilitar el manejo a conductores inexpertos. Estos sistemas complementarios son muy útiles, ya que reducen los puntos ciegos que tiene el conductor.

Para la carretera, ofrece asistentes como el reconocimiento de señales de velocidad, útil para evitar papeletas, y el sistema de encendido automático de luces altas, llamado Auto High Beam. Este último es muy práctico, ya que permite concentrarse mejor en la conducción.

Vista del tapizado en color gris claro y en la zona superior se observa en el sunroof. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Midiendo 1,72 metros de altura, cabemos perfectamente en el asiento trasero. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior no nos extenderemos mucho, ya que mantiene la esencia de la versión que ya probamos. No obstante, hay detalles que nos gustaron, como el tapizado de los asientos con el dibujo del caballo sobre el lateral. En esta versión Badlands, es de cuero microperforado en una tonalidad gris claro. Los asientos, con ajuste eléctrico y calefacción, son muy cómodos para viajes largos. El climatizador es bizona y hay salidas de aire para la segunda fila. En la consola central también encontramos el cargador inalámbrico, freno de mano electrónico y sistema autohold.

El sistema de infoentretenimiento, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, pone al Bronco Sport a la vanguardia tecnológica. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto al equipamiento, la computadora de viaje es LCD de 12,3″. El sistema de infoentretenimiento se compone de una pantalla táctil de 13,4″ y un sistema de sonido premium B&O de Bang & Olufsen, con 10 parlantes y un subwoofer. La interfaz es rápida, con gráficos coloridos, y el sistema de audio ofrece alta fidelidad. Como extras, incluye conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cinco puertos USB tipo C y uno tipo A.

En resumen, este es un SUV todoterreno muy completo. Quizás no es para hacer un off-road extremo, pero tiene la capacidad de cumplir en la ciudad y fuera de asfalto a un nivel de dificultad medio, lo suficiente para viajar por todo el Perú.