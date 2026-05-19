La escena parecía salida de una película futurista: decenas de vehículos autónomos circulando sin pasajeros, entrando repetidamente a calles sin salida y tratando de maniobrar entre sí en estrechos vecindarios residenciales de Atlanta. Pero no fue una prueba controlada ni una exhibición tecnológica. Fue una falla real de software que involucró a más de 40 robotaxis de Waymo, la firma de conducción autónoma perteneciente a Alphabet.

Según reportes de medios estadounidenses, los vehículos, principalmente SUV Jaguar I-Pace adaptados para conducción autónoma, comenzaron a ingresar constantemente a calles cerradas del barrio Buckhead, uno de los sectores residenciales de Atlanta. Algunos residentes aseguraron haber visto filas completas de robotaxis tratando de girar o retroceder mientras bloqueaban parcialmente la circulación.

Lo más llamativo es que muchos de estos autos estaban vacíos. Los vehículos se desplazaban de manera autónoma, aparentemente atrapados en un patrón de navegación erróneo que los enviaba una y otra vez al mismo punto. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios Waymo dando vueltas durante horas o intentando evitar obstáculos improvisados colocados por vecinos cansados del problema.

La compañía reconoció el incidente y atribuyó el problema a un “error de enrutamiento” relacionado con una zona limítrofe de operación del servicio en Atlanta. Waymo aseguró que el fallo ya fue corregido mediante una actualización de software y afirmó que trabaja junto con Uber, su socio operativo en esa ciudad, para evitar que la situación vuelva a repetirse.

Waymo ya está presente en distintas ciudades de Estados Unidos y pretende seguir expandiéndose. (Crédito: Caroline Brehman / AFP) / CAROLINE BREHMAN

Sin embargo, el episodio vuelve a golpear a la industria del vehículo autónomo en un momento especialmente sensible. Apenas días antes, Waymo había anunciado el retiro y actualización de cerca de 3.800 robotaxis tras detectarse otro problema de software: algunos vehículos eran incapaces de reaccionar adecuadamente ante calles inundadas y continuaban avanzando pese al riesgo.

Aunque la empresa sostiene que sus sistemas realizan más de 500.000 viajes semanales en Estados Unidos, los incidentes recientes han intensificado las dudas sobre la capacidad de estos vehículos para enfrentar situaciones poco previstas o “casos extremos” del mundo real.

El problema no es nuevo. Waymo ya había enfrentado episodios similares en San Francisco, donde algunos de sus vehículos terminaban repetidamente en calles sin salida o provocaban congestión mientras intentaban reorganizarse automáticamente. También se han reportado casos de robotaxis atrapados en estacionamientos, bloqueando ambulancias o incluso circulando incorrectamente en zonas escolares.

Para los defensores de la conducción autónoma, estos incidentes forman parte del proceso de aprendizaje de una tecnología todavía en evolución. Pero para los críticos, representan una evidencia de que los sistemas aún carecen de la capacidad humana para interpretar contextos complejos e imprevistos.

Y ese parece ser el verdadero desafío de esta carrera tecnológica: no solo lograr que un auto se conduzca solo, sino que también entienda cuándo algo no tiene sentido.