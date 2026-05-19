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Los carros autónomos quedaron atrapados en las calles de Atlanta. (Foto: CPG Click Petróleo e Gas)
Los carros autónomos quedaron atrapados en las calles de Atlanta. (Foto: CPG Click Petróleo e Gas)
/ CPG Click Petróleo e Gas
Por Redacción EC

La escena parecía salida de una película futurista: decenas de vehículos autónomos circulando sin pasajeros, entrando repetidamente a calles sin salida y tratando de maniobrar entre sí en estrechos vecindarios residenciales de Atlanta. Pero no fue una prueba controlada ni una exhibición tecnológica. Fue una falla real de software que involucró a más de 40 robotaxis de Waymo, la firma de conducción autónoma perteneciente a Alphabet.

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