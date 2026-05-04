Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante los últimos años, el público peruano prefiere un SUV antes que un auto. El Toyota Rush es uno de los SUV más vendidos en el Perú. Foto: Toyota
Durante los últimos años, el público peruano prefiere un SUV antes que un auto. El Toyota Rush es uno de los SUV más vendidos en el Perú. Foto: Toyota
/ Toyota
Por Redacción EC

Durante años, el crecimiento de los SUV y pick-up en el mercado ha estado acompañado de una idea difícil de desmontar: a mayor tamaño, mayor seguridad. Sin embargo, la evidencia técnica y los estudios recientes apuntan en otra dirección. La robustez que proyectan estos vehículos no siempre se traduce en una protección significativamente superior y, en algunos casos, puede incluso generar nuevos riesgos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.