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Fábrica de BYD. (Foto: Difusión)
Fábrica de BYD. (Foto: Difusión)
/ Difusión
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud registrado el 14 de abril en una planta de BYD en Shenzhen, China, ha captado la atención de la industria automotriz global. Las imágenes del siniestro, que mostraban densas columnas de humo elevándose desde el complejo, se difundieron rápidamente y generaron preocupación en torno a la seguridad de los vehículos eléctricos.

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