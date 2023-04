Advanced y Advanced Plus

El GLC se ofrece en dos versiones

El Mercedes-Benz GLC 200 se ofrece en dos versiones, el Advanced y la opción full equipo Advanced Plus. Se diferencian, básicamente, por la inclusión de un techo panorámico, sonido Burmester y el motor en ángulo muerto, explica Jean Carlo Muñoz-Nájar. Se ofrecen en US$ 72.990 y US$ 81.990, en colores Azul Náutico, Blanco Polar, Rojo Jacinto, Gris Selenita, Gris Grafito, Plata Hightech y Plata Mojave.