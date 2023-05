Mercedes-Benz ha incluido a su equipo de Fórmula Uno en el proceso de ingeniería para construir vehículos eléctricos (EV) para el mercado masivo mucho más eficientes, reduciendo los tiempos de desarrollo en una cuarta parte o más. a medida que se inician los esfuerzos para mantener el ritmo de Tesla.

La tecnología de F1 siempre se ha desangrado eventualmente en los vehículos del mercado masivo. Pero la colaboración de Mercedes en F1 para construir vehículos eléctricos más eficientes y más rápidos no tiene precedentes porque incorpora esa mentalidad de carreras y experiencia tecnológica directamente en el desarrollo de productos.

Después de décadas de liderazgo en tecnología de motores de combustión, los fabricantes de automóviles heredados como Mercedes han quedado rezagados de Tesla en vehículos eléctricos. El equipo de F1 de Mercedes puede ayudarlo a volver a la carrera, dijo Steven Merkt, director de soluciones de transporte de TE Connectivity, un importante proveedor de automóviles.

“Nadie siente más presión que Mercedes para ser líderes en innovación aquí”, dijo Merkt. “Tienen que empujarlo o ya no son Mercedes”. El año pasado, Mercedes presentó su prototipo EQXX, un vehículo eléctrico supereficiente con una autonomía de más de 1200 km (745 millas), que fue desarrollado conjuntamente con el equipo de F1 del fabricante de automóviles premium alemán en Inglaterra.

Estación de carga eléctrica proyectada por Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

El EQXX tardó solo 18 meses en desarrollarse, apoyándose en la experiencia del equipo de F1 de trabajar rápidamente para exprimir la eficiencia de los motores y los motores eléctricos, la aerodinámica y la resistencia a la rodadura, dijo la compañía. “Tenemos una ventaja aquí con la Fórmula Uno que otros no tienen”, dijo el director de tecnología de Mercedes, Markus Schaefer. “Tesla no lo tiene. Otros equipos no lo tienen”.

La velocidad es cada vez más importante porque los nuevos participantes, sobre todo Tesla, pueden desarrollar o modificar modelos mucho más rápido que los fabricantes de automóviles heredados. Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos de rápido movimiento han reducido el tiempo de desarrollo a un promedio de 2,5 años y están lanzando modelos innovadores y más baratos en Europa.

La necesidad de velocidad se combina con un impulso entre los fabricantes de automóviles para hacer que los vehículos eléctricos sean más eficientes y, por lo tanto, reducir los costos, al reducir el peso, mejorar el alcance y usar menos materiales de batería que ya escasean. Los proveedores dicen que la eficiencia ahora está integrada en algunos contratos de vehículos eléctricos, ya que los fabricantes de automóviles buscan hacer que sus vehículos sean más asequibles.

Partes de lo que Mercedes aprendió del EQXX se presentarán en una nueva plataforma EV que entrará en producción en 2024, incluidas características aerodinámicas, partes del tren motriz y el sistema de software del vehículo.

Empresa de coches Mercedes Benz en Moscú.

Schaefer dijo que al aplicar su enfoque de F1, Mercedes ha reducido el tiempo de desarrollo de nuevos vehículos de un promedio de 58 meses para pasar de la mesa de dibujo a la producción en masa a “los bajos 40″. Para los modelos derivados, modelos similares creados con la misma plataforma, el objetivo es “los bajos 30″.

“La eficiencia es un factor clave para acelerar la adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial”, dijo Schaefer. El equipo de motores de F1 en Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP) en Brixworth, en el centro de Inglaterra, ahora está trabajando en al menos media docena de nuevos proyectos que desarrollan piezas para modelos Mercedes del mercado masivo: baterías, inversores y nuevas generaciones de motores, dijo Schaefer.

‘Listo para la próxima carrera’

El director de tecnología avanzada de HPP, Adam Allsopp, dijo que recibió la llamada de la sede de Mercedes en Stuttgart que puso en marcha el proyecto EQXX en un antiguo establo mientras estaba de vacaciones en la Isla de Wight en agosto de 2020. Llegó con un desafío claro y difícil: construir un EV capaz de conducir 1.000 km con una sola carga.

Los límites de combustible de F1 impuestos en 2014 obligaron a HPP a desarrollar motores y autos que exprimieran al máximo cada gota y a “perseguir cada vatio de pérdida” de dos motores eléctricos, dijo Allsopp.

“Una parte fundamental de lo que somos es estar siempre listos para la próxima carrera”, dijo Allsopp. Aplicando esa mentalidad de carreras, los ingenieros de F1 en Brixworth y la cercana Brackley trabajaron con un equipo en Stuttgart para producir el EQXX, utilizando un enfoque flexible que permitió al equipo avanzar con el desarrollo antes de que las baterías del EV estuvieran listas y luego adaptar los planes cuando lo estuvieran.