Mercedes-Benz acaba de mostrar uno de los detalles más esperados de su próximo lanzamiento: el funcionamiento de la capota del nuevo Clase G Cabrio. A través de un video difundido en sus redes sociales, la firma alemana dejó ver por primera vez el sistema de apertura del techo de lona de una de las variantes más exclusivas que tendrá la actual generación del legendario todoterreno.

La novedad marca el regreso de una configuración que estuvo ausente durante casi 15 años. Aunque el Clase G se ha convertido en uno de los modelos más exitosos y rentables de Mercedes-Benz, las versiones descapotables desaparecieron de la gama en 2013, convirtiéndose con el tiempo en piezas de colección muy cotizadas. Ahora, la marca de la estrella busca recuperar ese espíritu “a cielo abierto” con una interpretación moderna del todoterreno más famoso de su portafolio.

Las imágenes difundidas muestran un prototipo todavía camuflado, pero permiten apreciar cómo la capota eléctrica se repliega completamente detrás de la segunda fila de asientos. A diferencia de algunos rumores que apuntaban a una solución tipo Landaulet —en la que solo se descubre la parte trasera—, todo indica que el nuevo modelo contará con un techo de lona completo, capaz de dejar expuesto gran parte del habitáculo.

Otro detalle llamativo es que el vehículo parece estar basado en el Mercedes-AMG G 63. Las imágenes dejan ver elementos característicos de esta variante de alto desempeño, como las salidas de escape laterales y algunos rasgos específicos del frontal. De confirmarse, el nuevo Clase G Cabrio podría equipar el conocido motor V8 biturbo de 4.0 litros, una configuración que reforzaría su carácter exclusivo y prestacional.

La decisión de Mercedes-Benz responde también al enorme atractivo comercial que mantiene el Clase G. Lo que nació como un vehículo militar en la década de 1970 se ha transformado en un símbolo de lujo y estatus global. Hoy, el modelo goza de una demanda que supera ampliamente a la de muchos SUV premium tradicionales, especialmente en mercados como Estados Unidos, Oriente Medio y China.

El nuevo Clase G Cabrio combinará el ADN off-road del icónico modelo alemán con una configuración a cielo abierto que promete convertirse en una de las variantes más exclusivas de la gama Mercedes-Benz. (Foto: Mercedes-Benz)

Por ahora, la firma alemana no ha revelado detalles técnicos ni una fecha oficial de presentación. Sin embargo, el hecho de que el camuflaje sea cada vez más discreto y que ya se estén mostrando elementos funcionales del vehículo sugiere que su debut está cada vez más cerca. Diversos medios especializados apuntan a que el lanzamiento podría concretarse antes de finalizar el año.

Con este modelo, Mercedes-Benz no solo recupera una variante histórica, sino que también busca crear un nuevo objeto de deseo dentro del segmento de los SUV de lujo. Y si algo ha demostrado el Clase G a lo largo de su historia, es que pocas fórmulas resultan tan atractivas como combinar capacidad todoterreno, lujo extremo y la posibilidad de conducir sin techo.