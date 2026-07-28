Mercedes-Benz mostró por primera vez el funcionamiento de la capota de lona del próximo Clase G Cabrio, una versión que marcará el regreso del legendario todoterreno descapotable tras más de una década de ausencia.. (Foto: Mercedes-Benz)
Mercedes-Benz mostró por primera vez el funcionamiento de la capota de lona del próximo Clase G Cabrio, una versión que marcará el regreso del legendario todoterreno descapotable tras más de una década de ausencia.. (Foto: Mercedes-Benz)
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Por Redacción EC

Mercedes-Benz acaba de mostrar uno de los detalles más esperados de su próximo lanzamiento: el funcionamiento de la capota del nuevo Clase G Cabrio. A través de un video difundido en sus redes sociales, la firma alemana dejó ver por primera vez el sistema de apertura del techo de lona de una de las variantes más exclusivas que tendrá la actual generación del legendario todoterreno.

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