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Resumen

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MG se convierte en el primer fabricante en lograr la producción de baterías en estado semisólido. (Foto: MG)
MG se convierte en el primer fabricante en lograr la producción de baterías en estado semisólido. (Foto: MG)
/ MG Motors
Por Agencia Europa Press

La marca automovilística de origen británico MG ha anunciado este lunes el inicio de la producción en serie de baterías de estado semisólido, convirtiéndose en el primer fabricante del mundo que instalará este tipo de tecnología en vehículos eléctricos.