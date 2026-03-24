La marca automovilística de origen británico MG ha anunciado este lunes el inicio de la producción en serie de baterías de estado semisólido, convirtiéndose en el primer fabricante del mundo que instalará este tipo de tecnología en vehículos eléctricos.

Bajo el nombre de ‘MG SolidCore Battery’, esta innovación permitirá ofrecer una mayor autonomía, tiempos de recarga más rápidos, mejor rendimiento en condiciones de bajas temperaturas y mayores niveles de seguridad, según manifiesta la compañía.

La firma prevé incorporar esta nueva batería a sus modelos eléctricos en Europa a partir de finales de 2026, en línea con la creciente demanda de soluciones de movilidad más eficientes y fiables por parte de los consumidores europeos.

NUEVO CENTRO DE INGENIERÍA EN ALEMANIA Y NUEVA TECNOLOGÍA ‘HYBRID+’

Igualmente, la firma perteneciente al grupo Saic Motor asiático ha inaugurado su nuevo Centro Europeo de Ingeniería en Alemania, un paso estratégico con el que refuerza su apuesta por el mercado continental bajo el enfoque “en Europa, para Europa”.

El nuevo centro de ingeniería, ubicado en Frankfurt (Alemania), actuará como núcleo de desarrollo de vehículos adaptados específicamente a las condiciones del mercado europeo, teniendo en cuenta factores como el clima, la infraestructura vial y los hábitos de conducción. Esta instalación se suma al trabajo de los equipos de MG en Reino Unido y su centro de diseño en Londres, consolidando la influencia europea en el desarrollo de la gama de productos de la marca.