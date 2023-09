MG Motor presenta la ALL NEW MG RX5, una SUV que buscará liderar el segmento C. Llega con un motor 1,5 turbo de 168 hp y 275 nm de torque, con opción a elegir caja mecánica o DCT (doble embrague). Ya está disponible en tres versiones y se ofrece desde US$23.990.

Este SUV logra combinar vanguardia y dinamismo en una experiencia de conducción que satisface todas las necesidades en el camino. MG Motor ha incorporado tecnologías avanzadas para una conducción suave y potente, ideal para las pistas, junto con un diseño nuevo y renovado, ideal para quienes buscan vehículos elegantes.

El vehículo está equipado con faros y luces traseras LED que no sólo mejoran la estética, sino que también le dan un aspecto más moderno. Además, cuenta con una estructura de alta resistencia, hasta 6 bolsas de aire y una cámara de 360°, brindando una mejor protección a los pasajeros y al conductor.

Su apariencia elegante y audaz se caracteriza por líneas marcadas en la carrocería y una mayor eficiencia aerodinámica, que se alinean con la filosofía de diseño de MG Motor. Además, el interior espacioso se adapta a las necesidades de los conductores modernos y sus estilos de vida activos.

El interior del All new MG RX5 resalta por su enorme pantalla de 14,1". Foto: MG Motor / MG Motor

Este modelo está equipado con tecnologías de última generación y una atención meticulosa a los detalles, buscando consolidarse en el segmento SUV C y establecer un nuevo estándar en rendimiento, seguridad y comodidad.

La All New MG RX5 se destaca por su equipamiento y conectividad, incluyendo una pantalla táctil de 14,1″ con Apple CarPlay® y Android Auto®, que permite a todos los ocupantes disfrutar del viaje. Además, su amplio espacio interior se hace evidente con la flexibilidad de los asientos traseros reclinables, que ofrecen la opción de ampliar el maletero.

All New RX5 llega al mercado peruano y se posiciona en el segmento C, ya que mide un poco más de 4,5 metros. Foto: MG Motor / MG Motor

En cuanto a seguridad, la All New MG RX5 cuenta con un paquete de seguridad activa con elementos como: Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA), Control de Frenado en Curva (CBC), control de estabilidad (ESP), ABS+EBD, entro otros. Equipa además sensores de estacionamiento trasero en todas sus versiones y Sistema de Control de Presión de los Neumáticos (TPMS). Asimismo, a nivel de seguridad pasiva cuenta con sistema de deformación programada, columna de dirección colapsable y en su versión TROPHY un sistema integral de 6 bolsas de aire para brindar una protección integral.

La All New MG RX5 está disponible en tres versiones con tres niveles de equipamiento, con precios que van desde US$21.990 hasta US$25.490 en la versión más equipada con los bonos de descuento de marca, además por lanzamiento cuentan con bonos adicionales de hasta US$ 2.000 con crédito Santander.