El Comercio estuvo presente en la presentación del MG One, el nuevo SUV con espíritu deportivo que la firma británica de capitales chinos introduce en el Perú. Se trata de una camioneta que llega al mercado en el marco del centenario de MG Motor. En tal sentido, conversamos con los voceros de la marca, quienes explicaron más acerca de este vehículo.

“MG One representa un salto en el diseño y tecnología de la marca, y el fortalecimiento de nuestra presencia en un mercado muy competitivo es el segmento C de las SUV, las cuales tienen el 28% en el Perú. Es un segmento en donde nosotros no habíamos tenido un jugador tan competitivo, no solamente a nivel de precios, sino de diseño y equipamiento, como lo es este nuevo vehículo”, señala Jim Alvarado, Brand Manager de MG Perú.

El One celebra 100 años de historia de MG

La importancia de este vehículo se debe a que coincide con la celebración por los 100 años de MG Motor. La historia comienza cuando William Morris, un mecánico de bicicletas, funda su primer taller de reparaciones y concesionario de bicicletas llamado Morris Garages en 1910. En 1921, con el creciente empuje y demanda de automóviles, Morris se asoció con Cecil Kimber, un hombre de negocios y especialista en el diseño de carrocerías, con quien fabricó el primer modelo de la marca.

Tomando como base la serie de modelos del fabricante Morris Oxford, modificó y les dotó una carrocería deportiva, que pronto se comenzó a vender como Kimber Special. Esto fue a título de la asociación Morris-Kimber, pero más adelante se mejoró ese vehículo y en 1925 se empezó a vender como MG Old Nomber One.