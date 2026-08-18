Por Fernando Roca Canales

Los SUV chinos de tres filas de asientos han ganado presencia en el mercado peruano durante los últimos años. Modelos como el DFSK Glory, Jetour X70 y Changan X7 se han convertido en alternativas para quienes buscan espacio y practicidad, pero también una opción atractiva para quienes buscan una herramienta de trabajo. Sin embargo, hoy también encontramos una gama de SUV con 7 plazas de un nivel superior y ahí precisamente encontramos al MG RX9, un vehículo que recientemente probamos en la Reserva Nacional de Paracas.

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