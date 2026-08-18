En palabras más sencillas, la gama a donde pertenece el MG RX9, junto a sus competidores, tales como el Chery Tiggo 9, Soueast S09 e incluso el Geely Okavango, son vehículos que uno miraría y no diría que los usan como taxi. Son SUV que apuntan a nivel más ejecutivo y familiar.

La razón detrás es que tienen una motorización más potente, un diseño más elaborado y un equipamiento más completo. Por su puesto, también se ofrecen a un precio mayor, por lo general superan los US$30.000.

En el caso del MG que manejamos, el RX9 está disponible en dos versiones: 2,0T AT COM 2WD y 2,0T AT LUX AWD. La primera parte desde US$34.990, mientras que la segunda, que fue la que probamos, tiene un precio desde US$39.490. Es decir, estamos ante un SUV chino que ya se acerca a la barrera de los US$40.000, una cifra que hasta hace algunos años resultaba poco habitual para un vehículo de este origen.

El MG RX9 LUX 4WD combina un motor turbo de 238 hp, siete plazas y un amplio equipamiento en una propuesta que busca posicionarse entre los SUV chinos de mayor tamaño. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Desempeño

Pero, al menos, el RX9 tiene varios argumentos para justificar su precio. Empezando por su mecánica, este SUV tiene un motor de 2,0 litros turbo con 238 hp y 392 Nm, asociado a una caja automática ZF de nueve marchas. Midiendo casi cinco metros de largo y pesando cerca de dos toneladas, con esa potencia, este vehículo tiene una respuesta contundente cuando se le exige. En el modo de conducción Eco, la aceleración es progresiva, mientras que, cuando lo manejamos en Sport, la caja ZF responde con agilidad, incluso con seis personas a bordo más equipaje.

El MG RX9 LUX equipa un motor 2.0 turbo capaz de desarrollar 238 hp y 392 Nm de torque, asociado a una transmisión automática ZF de nueve velocidades. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además de la experiencia, los números respaldan su desempeño. La relación peso-potencia queda calculada en 8,4 kg/hp, siendo muy buena para el segmento.

Por otro lado, en líneas generales, mantiene bajas revoluciones debido a que su motor potente no requiere esforzarse mucho. Sin embargo, cuando pisamos a fondo el acelerador desde bajas velocidades, algunas veces el sonido del motor logra transmitirse hacia la cabina.

Con relación al consumo, puede ser muy variable. En el clúster digital observamos que, en el tráfico intenso, puede rendir 22 km/galón, mientras que, en carretera, logramos hasta 57 km/galón. En ese sentido, el consumo mixto ronda los 40 km/galón, una cifra esperada para su categoría.

El consumo mixto fue de casi 40 km/galón. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Un aspecto a tomar en cuenta que modifica el consumo es el tipo de tracción. En este caso, la versión LUX que manejamos tiene tracción AWD; es decir, tracción permanente en las cuatro ruedas. Entonces, las cifras obtenidas son más que buenas, considerando el peso, el motor y la tracción.

La versión LUX del MG RX9 cuenta con tracción AWD, una configuración que favorece el desempeño y el control del SUV en diferentes condiciones de manejo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Pasando a la estabilidad, el RX9 se desenvolvió bien en las curvas tomadas entre 80 y 100 km/h durante la ruta a Paracas, demostrando ser seguro para viajes. Para hacer un buen trabajo, integra una suspensión delantera McPherson y trasera Multi-Link. Pese a que los neumáticos son 255/45 R21 y tienen poca superficie lateral, no se perciben mucho las imperfecciones del camino.

La suspensión delantera McPherson y la trasera Multi-link forman parte de la configuración del MG RX9, orientada a ofrecer estabilidad y confort durante los desplazamientos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Sobre la iluminación, tiene un sistema de luces LED potente, tanto en el frontal como en la zaga. De modo que viajar de noche no fue una preocupación.

Habitáculo

En el interior, el RX9 se muestra elegante, específicamente por los múltiples materiales que se usan en la consola central, tales como cuero, piano black y plásticos que emulan al aluminio. A su vez, es bastante amplio, debido a que mide casi dos metros de ancho, por lo cual hay mucho espacio disponible para los ocupantes.

Con casi cinco metros de largo y una distancia entre ejes de 2,915 mm, el MG RX9 ofrece un amplio espacio para sus siete ocupantes. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El MG RX9 dispone de tres filas de asientos y capacidad para siete ocupantes, una de sus principales características para viajes familiares. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Es espaciosa su tercera fila, va bien con el estándar de estatura en Perú. Es decir, personas de hasta 1,75 metros pueden realizar un viaje de tres o cuatro horas sin problema.

Sobre el maletero, el RX9 gana litros gracias a que tiene el neumático de repuesto bajo la carrocería, tal como lo llevan algunas pick-up. Detrás de la tercera fila tiene 517 litros; detrás de la segunda llega a 1.026 litros, mientras que, cuando abatimos la segunda y tercera filas, se alcanzan los 2.178 litros. En nuestro caso, ocupamos cada litro de espacio por el gran equipaje de seis personas.

Con la tercera fila abatida, el maletero del MG RX9 alcanza una capacidad de 517 litros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Con la tercera fila abatida, tiene una capacidad de 1.026 litros. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Equipamiento

Está realmente bien equipado, con una pantalla panorámica para el clúster digital y la pantalla central, aire acondicionado, cargador inalámbrico, cámara 360° y mandos al volante. Si bien buena parte de las funciones se controlan desde la pantalla táctil, cuenta con una botonera para controlar el A/C de forma rápida. Lo mismo ocurre con los otros botones en el volante, que ayudan a gestionar fácilmente las funciones del carro.

La versión LUX del MG RX9 cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas que complementa la pantalla central del sistema multimedia. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La cámara 360° se activa desde la pantalla táctil, pero solo es necesario un clic para llegar a la función. Así que la accesibilidad fue muy buena, también para el control de la música. Por cierto, tiene un sistema de sonido Bose de alta fidelidad que suena muy bien hasta la tercera fila.

El habitáculo del MG RX9 LUX incorpora un sistema de sonido Bose, climatizador automático de tres zonas y una pantalla de infoentretenimiento táctil de 12,3 pulgadas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En seguridad, cuenta con el sistema MG Pilot, que integra funciones ADAS, tales como frenado autónomo, asistente de carril, etc. De hecho, nosotros activamos el control crucero durante una parte de la ruta, en donde identificamos cómo el vehículo se conducía solo, girando el volante ligeramente para no desviarse en las curvas.

El MG RX9 incorpora una cámara de visión de 360 grados, además de sensores de estacionamiento delanteros y traseros para facilitar las maniobras. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Conclusión

Después de recorrer la ruta hacia Paracas, el MG RX9 deja claro que busca jugar en una categoría diferente a la de los SUV chinos de tres filas que tradicionalmente han destacado por su relación entre espacio y precio. Su motor de 238 hp, la transmisión ZF de nueve velocidades, la tracción AWD y el nivel de equipamiento le permiten ofrecer una experiencia más cercana a la de un SUV de gama media-alta.

Su principal reto está precisamente en justificar el precio de entrada de casi US$35.000 y, especialmente, los US$39.490 de la versión LUX AWD. En este rango, el comprador ya no solo evalúa cuántas plazas tiene el vehículo, sino también su comportamiento dinámico, calidad interior, tecnología, seguridad y respaldo de marca.

La Playa Roja en la Reserva Nacional de Paracas fue uno de los lugares que visitamos con el MG RX9. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En ese escenario, el RX9 tiene argumentos para competir: es amplio, potente, cómodo y tecnológico. No pretende ser simplemente un vehículo para transportar a siete personas, sino una alternativa para quienes buscan realizar viajes familiares con mayor nivel de confort y prestaciones. La pregunta, entonces, ya no es si un SUV chino puede acercarse a los US$40.000, sino qué tan bien puede justificar ese precio frente a una competencia cada vez más amplia.