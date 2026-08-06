NIO inaugurará su estación número 4000 el 7 de agosto, y ahora ofrece servicio para el Firefly. (Foto: CarNewsChina/NIO)
NIO inaugurará su estación número 4000 el 7 de agosto, y ahora ofrece servicio para el Firefly. (Foto: CarNewsChina/NIO)
/ CarNewsChina/NIO
Por Redacción EC

Mientras en países como Perú la expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos todavía gira en torno a la instalación de cargadores públicos y privados, China avanza con una solución distinta. El fabricante chino NIO inaugurará el próximo 7 de agosto su estación número 4.000 de intercambio de baterías, un hito que consolida una de las redes de abastecimiento energético para autos eléctricos más grandes del mundo.

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