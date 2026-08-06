Mientras en países como Perú la expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos todavía gira en torno a la instalación de cargadores públicos y privados, China avanza con una solución distinta. El fabricante chino NIO inaugurará el próximo 7 de agosto su estación número 4.000 de intercambio de baterías, un hito que consolida una de las redes de abastecimiento energético para autos eléctricos más grandes del mundo.

A diferencia de la carga convencional, el sistema de NIO no requiere que el conductor conecte el vehículo a un cargador y espere varios minutos para recuperar autonomía. En su lugar, el automóvil ingresa automáticamente a una estación donde un sistema robotizado retira la batería descargada e instala otra completamente cargada en cuestión de minutos, permitiendo continuar el viaje casi de inmediato.

La estación número 4.000 también marcará el debut de la quinta generación de esta tecnología. Además de incorporar mejoras en velocidad, eficiencia y capacidad operativa, será la primera compatible con los vehículos de las tres marcas del grupo: NIO, Onvo y Firefly, ampliando significativamente el alcance de la red de intercambio de baterías.

Firefly, la marca de entrada de NIO enfocada en vehículos eléctricos compactos, fue lanzada inicialmente con la promesa de utilizar estaciones de intercambio de baterías. Sin embargo, hasta ahora sus modelos no eran compatibles con la infraestructura existente. La llegada de las estaciones de quinta generación elimina esa limitación y unifica el ecosistema energético de las tres marcas bajo una sola red.

La estación de servicio de cuarta generación de Nio, compatible con los coches Nio y Onvo, pero no con el Firefly. (Foto: NIO) / NIO

El intercambio de baterías es una propuesta diferente frente al modelo que domina en la mayoría de mercados, donde la expansión de la electromovilidad depende principalmente de la instalación de cargadores rápidos y convencionales. Para NIO, ambas soluciones pueden convivir. De hecho, la compañía suele instalar cargadores rápidos junto a sus estaciones de intercambio como parte de su plataforma energética denominada “NIO Power”.

Esta estrategia también abre la puerta a otro modelo de negocio: la batería deja de ser un componente fijo del vehículo y puede ofrecerse como un servicio. Gracias a ello, los usuarios pueden actualizar la capacidad de la batería, alquilar paquetes de mayor autonomía para viajes específicos o reemplazarla por una más moderna cuando la tecnología evolucione, sin necesidad de cambiar de automóvil.

Aunque el sistema de intercambio de baterías todavía es exclusivo de algunos fabricantes y requiere una infraestructura altamente especializada, el crecimiento de la red de NIO demuestra que la electromovilidad puede desarrollarse por caminos distintos a la simple instalación de cargadores.

En Perú, el mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo y cada vez existen más puntos de carga públicos y privados. Sin embargo, la infraestructura aún se encuentra en una etapa de expansión, muy lejos de modelos como el chino, donde la innovación ya no se centra únicamente en cargar una batería, sino en reemplazarla por otra completamente cargada en apenas unos minutos. El avance de NIO deja en evidencia la velocidad con la que evoluciona la movilidad eléctrica en el mercado automotor más grande del mundo.