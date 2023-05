¿Te has preguntado cuáles son los SUV’s que triunfan en el resto de países de la región? En Perú la marca china DFSK Glory es la preferida; sin embargo, no es el único mercado latino en donde triunfa una marca china. Además, en este ránking hay que destacar la participación de Chevrolet, la cual se corona en tres países con sus modelos Tracker y Groove. Esta y más información en la lista actualizada de los SUV’s más vendidos en Latinoamérica 2023.

Cabe resaltar que en algunos países las fuentes oficiales aún no publican las estadísticas oficiales del primer trimestre del 2023, y por ello se menciona el SUV más vendido del 2022. Asimismo, hay que aclarar que tanto en Bolivia como en Venezuela, no existe una fuente que recopile y garantice una estadística veraz de las ventas en esos países, por lo que no se han tomado en cuenta para esta lista.

Según la Asociación Automotriz del Perú, el actual SUV más vendido en Perú es el DFSK Glory con una venta total de 1.340 unidades durante el primer trimestre del 2023. En Ecuador, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), el Shineray G01 ha sido el SUV preferido por los ecuatorianos y colocó 1.248 unidades entre enero y abril del 2023.

Cómo DFSK logró ser la marca con el SUV más vendido en Perú: entendió al conductor peruano. / DFSK

En Argentina, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), señaló que el Chevrolet Tracker fue el SUV más vendido con 3.411 unidades en lo que va del 2023. En tanto, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile, el SUV más vendido en Chile es el Chevrolet Groove. La marca de General Motors ha colocado 1.080 unidades durante el verano 2023.

Chevrolet Groove, una propuesta tecnológica para las salidas familiares

En Uruguay, según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), el SUV más vendido entre el periodo de enero y abril del 2023 fue el Volkswagen Nivus con 504 unidades. En cambio, en Paraguay, la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) no tiene una lista actualizada en las ventas de SUV en 2023. Sin embargo, se puede resaltar que el Chevrolet Tracker fue el SUV más vendido en 2022.

En Brasil, el SUV más vendido según cifras oficiales de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave), el Jeep Compass fue el preferido por los brasileños entre el periodo de enero a marzo del 2023 con 15.556 unidades.

JEEP COMPASS (Ruedas 641). Antes de su lanzamiento en Perú, nos fuimos hasta Brasil para probar la segunda generación de la Compass, que tiene una orientación más offroader sin perder el confort al que ya nos tenía acostumbrados. (foto: Jeep)

En Colombia, según cifras oficiales recogidas por el portal El Carro Colombiano. El SUV más vendido fue el Renault Duster con 1.927 matrículas entre enero y marzo del 2023. Por su parte, en Panamá, aún no hay cifras oficiales para este 2023. Sin embargo, según la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA), en 2022 el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido de Panamá con 1.300 unidades vendidas.